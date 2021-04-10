一堆人不支持火車賣站票？乘客戰翻「1關鍵」：別自以為

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「西部人偶爾來花東只是為了觀光，沒買到不來就是了，但花東人是要回家，就是拚命也要買到車票，在沒有配套措施的情況下，可不可以不要隨便取消站票？ 再說了，這件事故跟站票到底什麼關係，又不是站票肇事，也不是只有站票才過世，可不可請投票的人腦子清楚一點！不要把你的自以為，建築在花東人的痛苦之上可以嗎？」
貼文一出，不少花東人紛紛挺身而出表示「說要取消站票的，真的永遠不要給我來花東玩，我們是要返鄉好嗎？」、「你們不知道我們花蓮人跟台東人為了回家有多努力，你們沒有想過我們也不願意為了回家，在狹小的車廂裡罰站兩個小時，你們前面這些指責花東居民不提早延後的人都沒有想過這些？因為你們只想到你們自己」、「那你們就不要一直連假要擠到花東來玩，政府直接限制連假花東都不準外縣市人購買，不然我們怎麼回家？」、「運量不足我們怎麼回家？提前回家？哪間公司要讓你請假一個禮拜只為回家？」、「講得好像家在花東是我們花東人的罪過的樣子＝＝？」、「連怎麼回家、何時回家都要被非花東人來指教」。
不過，也有網友認為「我認同加開班次、加強邊坡防護，但站票仍是不好，大家都擠在潰縮區真的好危險」、「一堆不想取消站票的花東人，為了安全該取消的還是取消啦」、「會離鄉背井讀書我也知道很辛苦 ，那平時就要常跟家人視訊，有空就回去，不要搞得好像自己每個週末都很忙一樣」。（編輯：張嘉哲）