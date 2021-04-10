IKEA搭《進擊的巨人》！「5字廣告」曝光 萬人朝聖狂讚
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 17:13:24
由日本漫畫家諫山創創作的漫畫《進擊的巨人》日前推出完結篇，結束約11年半的連載，這兩天也成為不少人的討論話題。對此，台灣《IKEA》的小編就在椅子的廣告中，引用了漫畫中的知名橋段「萊納，你坐啊」，貼文一出也引起網友轟動，並直呼「獻出我們的新台幣」。
連載11年半的日本超人氣漫畫《進擊的巨人》終於迎來大結局，主要劇情描述「人類生活在被『巨人』支配的恐怖世界中，為了躲避巨人攻擊，只能生活在高牆內，故事隨著嚮往自由世界的少年與巨人戰鬥而展開」，在漫畫中有一個經典橋段，是主角艾倫和萊納的知名場面「萊納，你坐啊」，也成為網友瘋傳的梗圖。
《IKEA》就利用這個梗當成自家椅子的宣傳，在粉絲專頁表示「『來吶，你坐啊』，這個位子很棒吧？一把好椅子可以改變空間的氣氛，甚至使平凡的日常對話，成為經典的名場面」，貼文曝光後，也吸引了逾2.8萬人讚，網友們也紛紛回應，「原來萊納不是不坐，是選擇障礙」、「獻出我們的新台幣」、「要坐哪張都可以，你是自由的」、「這文案太優了吧」。
另外，也可以看到許多政治人物留言，台北市議員許淑華「馬尼莎莎給油」、民進黨立委賴品妤「給萊納一張門」、新竹縣長楊文科「IKEA 來吶，可以把竹北取貨中心變大嗎」、台南市長黃偉哲「台南人表示：IKEA，你來啊」、高雄市議員黃捷「現金莎莎給油」、屏東縣長潘孟安「來吶，你坐啊，IKEA 這個組合推薦我哪一張椅子呢」。（編輯：許智超）