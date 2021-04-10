被酸「朽木不可雕也」！學霸妹一招電爆老師 媽媽都傻眼
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 17:18:28
老師的無心一句話，可能對學生造成巨大的影響！一名媽媽就分享自己女兒在課堂上被國文老師酸「朽木不可雕也」，沒想到女兒將此句話牢記心中，為了反擊老師，在最近的一次段考展開攻勢，神結局讓網友看傻眼，媽媽也為之震驚。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「女兒目前就讀國中一年級，結果某次上課國文老師當著大家的面酸女兒『你就是朽木不可雕也』，後來女兒不斷將此句話深深記著，在最新一次段考中，學校考了7科，女兒奪下全班第一名」只見貼出的照片中，成績單一次排開，平均分數高達92.9分，生物甚至考了100分，但唯獨只有國文考了78分。
事後原PO詢問女兒，女兒則回應「就是故意考78分給國文老師看的，看著國文老師的臉報出78，讓我覺得很療癒，療癒我被老師酸的小心靈」該番回答讓媽媽哭笑不得「女兒無聊的小叛逆，就隨她囉，他開心就好」。
貼文一出，網友紛紛回應「這看起來很明顯故意，其他科都高得很嚇人」、「未來是人才，如何精準的考出78分」、「要考也是87分吧，78分有點危險，等等第一名被拿走哈哈」、「有能力控制分數的孩子是高手啊」、「好喜歡她的態度！她的人生比其他人順遂了一半」、「這是個人才啊！仔細一看，她有三科是全班最高分耶」、「真的跪了，分數還能自己控制，不是學霸是什麼啦」。（編輯：張嘉哲）