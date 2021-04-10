失業2年無家可歸！她面試完「狂跳7秒」 店長竟秒喊錄取
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 18:42:19
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，同時也衝擊全球產業，讓不少人面臨失業。美國就有名女子成為街友近兩年的時間，再加上疫情的影響，讓她的生活更加痛苦，好不容易找到一間新開的餐廳應徵，沒想到面試結束後的「1動作」，讓老闆立刻錄取她，讓女子相當感動。
根據外媒《cbs46》分享，美國喬治亞州有名女街友瓊斯（Kallayah Jones），21歲的她已經無家可歸長達兩年，又剛好碰上疫情，讓她的生活過得更加辛苦，某天瓊斯得知一間新開幕的酒吧有職缺，因此她決定要去應徵。
瓊斯的面試過程相當順利，結束面試後，她似乎覺得自己很有機會錄取，便趁著四下無人時，在停車場跳起舞來，而店長也透過監視器看到這一切，當下就立刻打給瓊斯，並告知她「被錄取了！」
店長事後受訪時表示，「自己看到瓊斯跳舞的樣子，就覺得她充滿了活力，正是餐廳所需要的人」，瓊斯聽到也開心地尖叫出來，直到現在她依然在店裡擔任服務員，珍惜著這個難得的機會。（編輯：許智超）
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