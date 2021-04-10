路人背包掛「神秘白盒子」！女驚：不放AirPods 用途曝
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 21:09:54
許多人走在路上，有時都會觀察一下周遭的人事物，就有一名女網友指出，自己在外看到路人的背包上掛了神秘的白色盒子，當下就讓她好奇心爆棚，想知道該物的真實功用，還透露外型與材質像似收納AirPods的盒子。對此，就有神人立馬找出真相，讓眾人驚呆直喊「第一次知道！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己在路上看到路人背包上掛著一個白色小盒子，她目測材質類似收納AirPods的殼，大小似乎比名片盒小，顏色部分則是全白，內側沒有明顯花紋。
她透露看到當下就不斷思考到底該物的用途，「應該不是打火機，有點太大了而且沒有掀蓋的轉軸；以耳機盒來說太扁，眼鏡盒又太小，而且看到她的包包裡有個眼鏡盒了」。絞盡腦汁後仍然得不到答案，因此讓她上網發文求助「請大家幫幫我，真的好想知道」。
問題一曝光，立馬就有神人解答真相，指出該物是用來收納矽膠摺疊吸管的收納盒，答案曝光後，也意外引發眾人驚嘆留言，「感謝妳PO了這篇文，我第一次看到這麼方便的東西」、「感覺很可以買，第一次知道這個東西」、「好好笑，不過看了這個讓我也想去買矽膠吸管，也太方便了吧！」最後原PO也感動道謝「感謝大家！！真的是折疊吸管，我找到一模一樣的了」。（編輯：陳雅雲）