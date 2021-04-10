尪逛好市多「老婆交代快回家」！結局千人笑翻：你完蛋了
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 22:35:20
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名網友指出，老婆交代他到賣場採買一些物品，甚至強調「趕快回家幫小孩洗澡，記得肉先不要」，但結局曝光後，卻引來許多網友笑翻直言「你完蛋了！」
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示老婆交代他到好市多買蛋跟米漢堡，甚至強調「趕快回家幫小孩洗澡，記得肉先不要」。但原PO就貼出一張照片，只見購物車內，雖然放了老婆交代的商品，但裡頭還放滿了冷凍牛肉、鮮乳、鐵板麵和各種飲料、零食，這也讓原PO尷尬直喊「記得是記得，但實在是忍不住，大家也會這樣嗎」。
貼文一曝光，至今已有3千多人按讚，不少網友也紛紛留言「我每次去都在想我今天不能花超過5000....最後結帳都至少一萬..」、「下次別推車，沒推車真的可以少買一點」、「每次進去前都已經想好了要買什麼，結果最後腦波都爆弱！！結果出來都是一車」、「老婆表示：下次你只能帶一張小朋友跟車鑰匙出門」、「這真的是很邪惡的地方」、「哈哈～這肉⋯⋯好多～看起來真療癒～」、「沒事沒事，還好交代的米漢堡跟蛋有買到」。
甚至有人開玩笑直呼「所以小孩幾點才洗澡」、「其實你是不想幫小孩洗澡吧」、「你完蛋了，跪算盤了」、「回家有被老婆罵嗎」、「老婆說扣掉蛋跟米漢堡的錢，剩下從你零用錢扣」、「哥，你得罪了一個不能得罪的人，希望下次，他還會給你去好市多XD」。（編輯：陳雅雲）