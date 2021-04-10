爸媽要買房！8歲女兒「砸存錢筒」喊贊助 金額讓網秒跪
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 23:08:56
許多人都有「存錢」的好習慣，特別是有人習慣將零錢存到撲滿裡，時間久了其實也是一筆不小的數目。近日，就有網友分享，家裡近期想買房子，沒想到女兒得知這件事後，直接把自己存了3年的存錢筒砸碎，想給爸媽「貼補家用」，讓他看了相當暖心。
根據《網易新聞》報導，大陸河南有一名朱先生表示，8歲女兒聽到他們近期有買房的打算，竟然直接拿槌子把「存了3年的存錢筒」敲碎，並說是要「貼補」爸媽，而裡頭的錢算一算竟有3千多元（約台幣1萬3000元）。
朱先生也透露，其實這些錢是他平常找開大鈔後不想用的零錢，於是就給女兒當作零用錢，並告訴她可以存起來，也可以拿去買自己喜歡的東西，想不到女兒不但他的話記在心裡，還大方地拿出來貼補爸媽，讓他相當感動。
許多網友看到也紛紛回應，「有教養的孩子，真懂事」、「這也太讓人感動了吧」、「這孩子太懂事了」、「8歲就能存這麼多了，真好」、「都是零碎的錢，這個孩子的自控能力好強」、「為這個家操碎了心」、「才8歲就這麼懂事，太乖了」、「我連一個8歲的小孩都不如，補貼不了家裡」、「一年比我存的都還多」。（編輯：許智超）