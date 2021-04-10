男點鹹酥雞不吃肉愛「這一物」！老饕認了：收攤時買最多
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 23:26:05
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名網友指出，自己買鹹酥雞的重點都不在肉，反而是為了能品嚐殘留下的「炸物屑屑」，這也讓他好奇詢問「有人也喜歡吃鹹酥雞的屑屑嗎？」對此，就引來許多老饕興奮直喊「一定要跟老闆要！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，好奇表示「有人也喜歡吃鹹酥雞的屑屑嗎？」隨後他也貼出一張照片，只見畫面中整袋鹹酥雞雖然已經看不到半塊肉，取而代之的反而是黃金香酥的炸物屑屑。
問題一曝光，就引來許多老饕讚翻直喊，「買到認識，都變送的」、「可以不吃肉只吃這個」、「超好吃的」、「超喜歡，不過很久沒吃炸物了」、「以前不用錢，現在要錢，但10塊好大一包」、「這個配飯只有讚」、「一定要跟老闆要」、「我最愛吃這些屑耶」、「我都叫老闆挖屑屑，有時候滿滿整包，要收攤時買最多喔」。
也有網友解釋「鹹酥雞不會有這個，香酥雞才會有」、「這是香酥雞的吧～」、「香香雞吧」；甚至有內行人推薦其他美食，「排骨酥的屑屑我更愛，味道更香」、「排骨酥的更讚」、「排骨酥的屑屑比較好吃」、「排骨酥屑屑+1」、「排骨酥的也超好吃！」（編輯：陳雅雲）