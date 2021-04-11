40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網點出「3條件」：很有魅力

在愛情的世界裡，不分國界，也沒有年齡問題，只要男女雙方喜愛彼此，就能走到一起。然而，近日就有網友發問「40歲男還追得到20出頭的女生嗎？」對此，許多網友紛紛點出「3條件」，認為若是具備這3條件，對20歲的女生來說是很有魅力的。

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PTT女孩板

提問「40歲未婚單身男還追得到20出頭歲的台灣女生嗎？」 他表示，30、40歲單身台女也很優秀，一定也非常吸引人，只是他個人偏好20出頭歲的女生，於是便想請教大家「40歲男還追得到20出頭歲的女生嗎？不是要超級正妹，就是年輕順眼即可，40歲男生需要什麼條件才有機會呢？」

▲有網友發問「40歲男還追得到20出頭的女生嗎？」對此，許多網友紛紛點出「3條件」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友立刻分析直指3條件，包括：1.外表看起來年輕、2.身材不走樣、3穩定經濟能力，「身材、臉、錢，我不要身材走樣的大叔」、「身材維持標準，穿著整潔乾淨，不要亂槍打鳥開些無聊叔玩笑，基本上還是蠻有機會的」、「重點不是年齡而是看起來的年齡，許瑋甯36和醜女20選哪個？」「外表看起來年輕，有一定經濟能力，百分之百可以」、「身材不要走樣，有間房子就可以了」、「有錢、有外表、個性好，但這三項具備的40歲男應該不可能單身」、「不需要有錢，但男生一定要看起來體態有維持住，不能胖，男生長得好看點，外表看起來年輕 ,對這種年紀女生似乎會有種莫名的吸引力 ，指的是談戀愛，非結婚走到老」。

不過，也有人回應「女生交往太老的男生，在朋友家人圈會被嘲笑」、「20歲女交35男就很極限了吧！如果還要她趕快生小孩，又要求她工作養家不是直接在家當少奶奶的話，頂多當糖爹買幾個包畢業前分手」、「要知道40歲吃嫩男的女生在保養上打扮上下的功夫一定遠超同齡人，假如你20、30出頭就不是樣貌特別出眾的男生，為啥40歲會突然覺得自己有條件吃嫩草？給人的直覺就是以為財富積累可以實現年輕時自己無法擁有的異性吸引力，連我男的都覺得想法充滿銅臭」。（編輯：許苡晴）