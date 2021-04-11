麥當勞店員不爽了！一堆人常做「1行為」 眾驚：做不到
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 12:01:01
說到台灣的速食文化，第一個會聯想到的就是麥當勞，其別間都無法複製的「薯條」味道，深受不少消費者的喜愛。不過，近日就有麥當勞店員抱怨，常常一堆客人點餐時都不一次講完，不然就是講一半，都要店員一問一答，活像個機器人，意外掀起熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「做到現在五個月，什麼都沒問題，就對點餐最有意見，每次一堆客人套餐連要配薯條還是沙拉都沒說就算了，阿你的飲料呢？說要喝什麼有很困難嗎？還有內用外帶能自己講嗎？客人都很像機器人欸，要問一句答一句，有時候還會當機」。
「炸雞還能調整辣度？說要大辣小辣我已經免疫了，還有出現要加蒜加起司醬到底是怎樣？主動提出來很正常吧？能主動說出『您好，我要麥香雞配薯條，飲料我要喝玉米湯，然後加購六塊雞，哦對幫我加醬去菜，我要內用』天阿！這根本天使客人！」
貼文一出，不少網友紛紛喊冤「我感覺店員有自己的順序，每次我一次講完他都會漏，而且如果一次講完他就不會問其他細節了，只會講要不要升級鮮奶茶或其他」、「我倒覺得是一次講完店員會當機，導致我有一半的內容都要重講，所以我才改成一項一項慢慢告知，不然就等店員問我」、「嘗試過一次講完，結果店員記不起來，根本做不到啊」「不是阿，每次一次講完店員還會蛤？或等一下等一下，然後都等很久，我還不如他問我在講」、「一次講完嘗試過，店員根本記不起來好嗎」、「一次講完還是有店員會重新再問一次阿」。（編輯：張嘉哲）