男女之間真的有純友誼？他「精闢分析」　網認了：別再騙

男女之間的感情問題千百種，就有名男網友好奇「男女之間到底有沒有純友誼」，而他也道出自己的見解，他認為「是真的沒有」，並在文中做出解釋，貼文一出，網友全認了，甚至直呼「真的別再騙了」！





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「男女之間純友誼」為題發文，表示其實這個問題很多人想過，他最近想了想，覺得「是真的沒有」，因為所謂的友誼，他這邊指的是「你們之間關係很好，會經常聯絡會關心彼此近況」，那才叫有「情誼」。





而不是只是認識，偶爾有聯絡、偶爾一群人出來玩的那種朋友，「那種叫做點頭之交、酒肉朋友，或者同學....扯不上甚麼友誼」。他認為同性之間的叫友誼，是因為彼此之間沒有性吸引力，但是人跟人之間，只要能成為關係好的朋友，就是很簡單的代表一件事，「對方的身上一定有某些你喜歡的特質，你們才會『持續的』成為朋友並且關係越來越好，誰會跟自己不喜歡的人當朋友？對吧」。





▲有名男網友好奇「男女之間到底有沒有純友誼」，而他也道出自己的見解，貼文一出，網友全認了，甚至直呼「真的別再騙了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，有些網友認為，「明明就有，你朋友不多，我有很多好朋友，其中真的有」、「你自己沒有，就覺得世界上不可能有？」、「小時候覺得不可能，長大之後漸漸發現其實是會有的，世上就是有人一旦成為朋友，就不會再改變成對象了」。





不過也有網友表示，「我也覺得沒有，只要曾經有一個moment喜歡，就不要騙自己很純，尤其是那種常常會單獨一起出來的異性朋友」、「理論上只要其中一方有情愫，即使是暗戀也不純。實際上有些人會騙自己，只要雙方沒有人明示，就算是純友誼」、「我是女的，根據我個人的經驗，只要跟異性戀男的友誼發展到一個階段，不免都會思考交往的可能性，日久生情這句話不是開玩笑的，所以只要我一有男友，我的異性戀男摯交們就會很難再跟我見面了，很感謝他們能理解我的顧慮」。（編輯：郭佩蓉）



