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全台灣空屋有97萬宅？網驚見「市區總數」愣：蓋給誰住的

編輯中心/綜合報導

2021-04-11 15:16:38｜2021-04-11 15:25:24

▲有位男網友聽聞父輩月薪4萬能買北市房，再看到現在台灣的狀況忍不住感慨。（圖／翻攝Pexels）
▲台灣房價普遍仍處於上漲趨勢，更是民眾最關注的議題。（圖／翻攝Pexels）
台灣房價普遍仍處於上漲趨勢，更是社會大眾最關注的民生議題。就有網友發現，全台灣空屋數量已有97萬多宅，發文也引發網友關注討論。

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有網友在PTT上引用《內政部不動產資訊台》109年12月出刊的低度用電住宅、新建待售住宅的統計調查報告，內容顯示108年11、12月全台一共有89萬多宅平均用電低於60度，為「低度用電住宅」；而新建待售屋則為7萬8443宅，加總為97萬323宅。

▲有網友發現，全台灣的低度用電住宅、新建待售住宅，已經多達97萬宅。（圖／翻攝PTT）
▲有網友發現，全台灣的低度用電住宅、新建待售住宅，已經多達97萬宅。（圖／翻攝PTT）
而以各縣市「低度用電住宅」數量做排名，依序為一、新北市 137,081宅；二、高雄市107,276宅；三、台中市92,913宅；四、桃園市 89,882宅；五、台南市 67,190宅；六、台北市66,537宅。

▲以人口最多的新北為例，108
▲以人口最多的新北為例，108 年低度用電住宅宅數為 137,081 宅，占房屋稅籍住宅類數量比例為 8.41%。（圖／翻攝《內政部不動產資訊平台》）
再以人口最多的新北市為例，會發現低用電住宅戶數最多的前三個行政區依序為淡水區(21,750 宅)、板橋區(12,698 宅)、中和區(10,508 宅)。

這樣的數據也不禁讓原PO質疑，「別再說空屋都是偏鄉的房子，印象中人口最壅擠的中和/永和/板橋，空屋總佔比是16%以上喔，山區觀光人口稀少區，空屋總佔比不到1%」。

不少網友看完相關數據後，也紛紛感慨回應「 房子又不是拿來住的，是拿來存的」、「這麼多空房，又沒有供不應求的狀況，為何一直漲」、「中永板是新北精華區，有2萬戶用不到60度電？這數據太驚人」、「房子是蓋給誰住的」。（編輯：潘毅）

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