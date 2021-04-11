台灣人「從小補習」收入卻慘輸歐美？眾曝關鍵：國情有差
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 16:13:54
在台灣不少父母求好心切，都會在課餘時間讓孩子前往補習班精進課業。不過就有網友好奇，「為何歐美的學習時間不比台灣，但出社會後，台灣人均GDP贏不過他們」。問題曝光也引發眾多網友討論，其中「關鍵原因」也被點破。
原PO於PTT上撰文發問，「很多台灣人從幼稚園開始就雙語補習，贏在起跑點。國小國中甚至高中，都一路嚴格競爭，全方位補習、還有各種才藝，也完爆歐美，結果出社會後，為何人均GDP贏不了歐美？」
文章曝光後，立刻也有不少人點出關鍵問題「補習沒辦法使人創新，只能follow，歐美一個創新的技術就可使你們亞洲人為它賺錢」、「因為出社會不能補習啊，懂嗎」、「國情差很多，一種鼓勵創新，一種按部就班」、「出社會工作，公司大企業是在比誰能解決無人解的問題，這應變能力是死讀書學不到的」、「填鴨式教育可以訓練出優秀勞工，但養不出領導者」。
不過也有人認為，問題出在主流語言上，「英語是世界語言，我覺得這點差滿多的」、「如果我們的母語是英語，我們競爭力會比現在強很多才是」、「改成新加坡那樣英語系國家，人家補習班是直接全英文，他們人均直接超車不少歐美國家」。（編輯：潘毅）