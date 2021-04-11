老婆生完離職！替娘家討15K孝親費 尪超崩潰：入不敷出
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 17:48:34
孝親費該怎麼給、需要給多少，一直以來都是熱門社會議題。就有一對夫妻在小孩出生後，由妻子離職在家帶小孩，她便開口要求，要老公開始代為支付每個月給娘家的1萬5孝親費，完整過程也掀起網友關注。
一名網友在PTT分享友人遭遇，「我朋友老婆生小孩後離職在家帶小孩，最近說因為之前工作的存款花完了，要老公幫忙給家裡孝親費每個月15k，但是朋友月薪也才70k，現在的薪水光付房貸、每個月家裡的生活費就很勉強了，再加上之前生產的各種花費，存款早已見底，若再加上這筆孝親費，根本就要入不敷出」。
這位人夫決定也向老婆商量「小孩剛出生，是不是先跟岳母說先不要給孝親費，或是每個月給5k就好了」沒想到女方聽完一秒火大回嗆「你不給那我就用家裡的生活費來給，就讓我跟小孩餓肚子就好了，讓我們餓死算了!」
人夫最終也妥協，先多拿出1萬5給老婆拿回娘家。不過他仍相當不解「我也都沒再給自己爸媽孝親費了，老婆卻還要繼續給娘家，更何況他們家也不缺錢，每個月幫老婆給娘家15k孝親費正常嗎？」
完整遭遇曝光後，不少網友也紛紛給予建議「老婆帶小孩難道不算勞動嗎？最公平的方式是老婆去上班，保母費按男女薪水比例支出，娘家孝親費女方自己處理」、「就老婆休養完去工作，保母費再對半分，各自父母孝親費各自解決」、「夫妻要互相支持，所以等老婆回職場工作後，記得把給的孝親費還老公」、「就是觀念問題吧，但女兒都生了還拿孝親費，娘家兩老是有什麼狀況嗎？」（編輯：潘毅）