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咖哩飯「神秘配菜」想多吃！女愣：這很貴　老饕眼睛全亮

編輯中心/綜合報導

2021-04-11 17:56:10

貢菜
▲有女網友到台南某家咖哩飯店用餐時，發現一道神祕配菜吃起來脆脆的，十分美味，但老闆娘卻指出「這很貴！」（圖／翻攝Dcard）
你知道這是什麼菜嗎？一名女網友先前在網路上發問，指出自己到某間咖哩飯店用餐時，發現有一道神秘配菜，口感嚐起來脆脆的，味道十分美味，但因份量較少，因此想拜託老闆娘多給一點，沒想到得到「這很貴」的答案。事隔許久後，女網友再度想起該道料理，卻遲遲找不到該道菜的真正名稱，因此好奇向眾人求助。

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原PO於《Dcard》上發文，表示自己先前在台南的某間咖哩飯店面用餐時，嚐到一道神祕配菜，該道料理似乎事先醃過，而吃起來口感脆脆的，十分美味！但因份量十分少，原PO便向老闆娘多要了一點，沒想到對方就坦言「這很貴！」

事隔許久，原PO近期收到友人傳來了該道配菜的照片，也讓她的記憶瞬間找回，「我確定就是之前吃過的好吃的菜，我問過阿姨一次但想不起來，憑印象查了荷蘭豆皇帝豆皇宮菜都不是，脆脆的非常好吃，請問有人知道嗎？」

▲有女網友到台南某家咖哩飯店用餐時，發現一道神祕配菜吃起來脆脆的，十分美味，但老闆娘卻指出「這很貴！」（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼出照片，好奇詢問該道菜的名稱。（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光，就有老饕解答真相，「貢菜，超市還是賣場有賣醃漬過的」、「是！貢！菜！也叫皇帝菜」。據了解，貢菜又名苔干、響菜、山蜇菜，其色澤鮮綠且質地爽口，裡頭含有豐富的蛋白質、果膠及多種氨基酸，其中維生素E含量較高，營養價值之高。在乾隆年間，苔干因其獨特的口感，時常進貢給朝廷，故稱之為「貢菜」。（編輯：陳雅雲）

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