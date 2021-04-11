洗衣機突壞掉！女急找官網維修「慘噴6800」 真相騙很大
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 19:27:50
不少民眾購買家電產品後，若遇到使用上問題，或產品出現故障，第一時間都會立馬找尋官方的維修服務或致電給客服請教原因。不過，就有一名女網友指出，家中的洗衣機突然故障無法排水，因此登上官網找尋售後服務的電話，對方知曉問題後就立即派了技師到現場查看。最後她也花了6800元維修，然而真相曝光後，她就無奈大嘆「希望不要再有人像我這麼傻了，被當肥羊宰了！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示前幾天家中的洗衣機突然不能排水，雖然已經按照說明書上的排解方法操作，仍無法修復，「因為很心急馬上上網找了售後服務的電話，找到了所在地區的電話打過去之後維修公司就幫我安排了技師過來修理」。
然而技師一到後，就表明是排水馬達壞掉，若要更換需要支付6800元的維修費，聽到價格如此昂貴，雖然讓她猶豫不決，但最後仍選擇支付。不過，原PO就透露「到了現場我才知道原來技師不是官方原廠的人，修了不到半個小時的時間就完成了，我問技師為什麼會這麼貴，他說馬達大概也是1000多塊貴在工錢，沒想到半個小時的工錢要$5000喔」。
讓原PO更傻眼的是，事後她發現原來她搜尋的網站並非是品牌的官方網站，「打電話給客服說維修費加換排水馬達最多不到2000元」，最後她也無奈直喊「覺得自己真的是花了冤枉錢有種上當受騙的感覺，希望不要再有人像我這麼傻了，被當肥羊宰了」。
貼文一曝光，不少網友也紛紛傻眼回應，「這不是原廠維修，他們的標題都故意寫得很像」、「那些店家真的網站寫得很像是品牌的服務站，一不小心就弄錯了，我有幾次也是差點被騙」、「上網找的被騙、你不是第一個也不是最後一個」、「這種騙術至少四五十年了，如果任何產品故障，一定要去官網上面報修或官網上的電話詢問，也不要因為『之前打過了』就沒有上官網查詢最新資訊」。（編輯：陳雅雲）