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媽想吃酸菜白肉鍋！孝順兒秒衝好市多　「結局」笑翻全場

編輯中心/綜合報導

2021-04-11 20:46:03

好市多
▲有網友指出，前陣子自家母親一直喊著想吃好市多的酸菜白肉鍋，孝順的他就立馬帶著媽媽前往賣場，然而結局就讓許多人笑翻。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名網友指出，前陣子自家母親一直喊著想吃好市多的酸菜白肉鍋，孝順的他就立馬帶著媽媽前往賣場，然而結局就讓許多人笑翻直喊「你太小看女人逛街的實力！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自家老媽前幾天一直喊著「想吃酸菜白肉鍋」，孝順的他就決定帶著老媽到好市多採買，「原本只衝著酸白菜鍋去的，沒打算買什麼...但我錯了...帶著媽媽足足逛了一個半小時」。

他透露，媽媽一到賣場後就開始大肆採買，「就這樣....小朋友飛走好幾張了...是好市多太吸金，還是老媽太愛買？」最後他也搞笑直喊「反正，當兒子的乖乖付錢就是了！對不起錢錢，我媽真的需要好市多的酷東西」。

▲原PO帶著媽媽到好市多買酸菜白肉鍋，沒想到花了更多錢在其他商品上。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO帶著媽媽到好市多買酸菜白肉鍋，沒想到花了更多錢在其他商品上。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一曝光，就引來許多網友笑翻留言，「媽媽想要的通通買單就對了」、「是你太小看女人逛街的實力，尤其是資深的女人」、「對不起了錢錢」、「進去都這樣…大家都一樣啦！明明也沒買什麼，都日常用品」；但也有人大讚直呼「其實能夠帶媽媽或爸爸去開心購物是種幸福，請珍惜可以用鈔票買到讓她（他）開心的時光吧！」、「我希望我女兒以後跟你一樣乖帶媽媽去血拼」。（編輯：陳雅雲）

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