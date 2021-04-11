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找工作出現「4關鍵字」男秒臉綠！網急壞：十個有八個雷

編輯中心/綜合報導

2021-04-11 22:28:26

▲女網友面試問「生理假」，被面試官笑，讓她氣得責怪男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友好奇發問「人力銀行出現哪些關鍵字就一定是爛工作？」問題一出，就引來眾多鄉民分享答案。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有網友好奇發問「人力銀行出現哪些關鍵字就一定是爛工作？」對此，就引來眾多網友分享答案。

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原PO於PTT八卦板上發文，好奇詢問「人力銀行出現哪些關鍵字就一定是爛工作？」他也舉例如「抗壓性高」，認為出現這4個字，該工作有很大機率是屎缺，「還有工作時間寫日班、夜班，沒把工作時段寫出來的，也是高機率上班打卡下班責任，寫要有責任心這個跟抗壓性高也是有87%像」，最後他也好奇發問「不曉得還有哪些人力銀行的爛工作關鍵字的？」

▲原PO好奇發問「人力銀行出現哪些關鍵字就一定是爛工作？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇發問「人力銀行出現哪些關鍵字就一定是爛工作？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，其中就有人點出在福利寫上「享勞健保」、「週休二日」的職缺，也讓人一看倒退三步，直言「福利，週休二日、勞健保XD」、「享週休二日」、「優惠：享勞健保」、「特別強調享勞健保的，10個有8個雷」、「福利勞健保，這種的可以直接跳過」、「享勞健保，這真要謝主隆恩了」、「福利：週休二日，享勞健保，勞退休金」。

此外，還有網友分享其他答案，「無經驗可」、「責任心強＝免費加班勞工」、「吃苦耐勞，配合加班，責任制」、「勤奮，手腳要快」、「工作內容：處理主管交辦事項」、「只把基本的寫出來那種，基本上都很糞」、「看到英文要四個中等的，不是外商的話，90%糞缺」。（編輯：陳雅雲）

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