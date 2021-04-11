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請外送員幫買骰子！客人豪語「錢不是問題」　結局尷尬了

編輯中心/綜合報導

2021-04-11 22:39:57

▲一名女網友發文抱怨，表示日前竟然被外送員私自加LINE，還被問「能交朋友嗎」，讓她超害怕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲外送懶人商機壯大，不少人都投入擔任外送員的行列。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
外送平台近幾年崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過就有位外送員分享個人親身經驗，客人請他幫忙買個骰子，更霸氣放話「錢不是問題」、「你知道的」，結局卻讓外送員無語，直呼「不只知道了，還大徹大悟」。

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有位外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，分享了自己與客人的對話截圖。只見原PO先是告知客人「我已抵達店家，還在製餐喔」，接著對方就拜託原PO幫們忙買個骰子，還揚言「錢不是問題」、「你知道的」，似乎暗示會回饋豐厚報酬。

▲外送員遇到客人要求幫忙買骰子，結果卻讓有點無語。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書社團）
▲外送員遇到客人要求幫忙買骰子，結果卻讓有點無語。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書社團）
結果原PO透露，「小費6元，我不只知道了，還大徹大悟」，更強調客人「還開賓士」，所謂的錢不是問題原來就是6塊錢的小費，真是很有問題呀。笑翻的網友紛紛留言回覆說，「錢不是問題，問題是沒錢」、「這種直接明示的，我覺得被耍賴機率頗高」、「他意思是骰到幾就多少小費」、「錢不是問題，但人品是啊」、「通常說錢不是問題的，都很計較錢。我還沒遇到例外」、「你如果很正穿低胸跟大哥送餐順便噓寒問暖，小費會不少」。

也有網友認為，「這就像很多人常說他們都會給外送員小費，很多都是1元不用找，10塊拿去喝飲料...這是在哈囉」、「骰子？檢舉聚賭...」、「依照平台規定，不得幫消費者額外購買其他餐點或商品」。（編輯：倪浩軒）

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