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她感冒叫外送「備註放門外」！取餐收1驚喜全哭了：太暖

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 07:32:01

▲一名女網友發文抱怨，表示日前竟然被外送員私自加LINE，還被問「能交朋友嗎」，讓她超害怕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO收到外送員傳來的一封訊息，感動得立刻衝出門。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。對此，11日晚間一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》提到，因為感冒用外送叫了一碗粥，怕傳染給外送員，所以請對方放在她的機車上就好，豈料收到外送員傳來的一封訊息，讓她感動得立刻衝出門。

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原PO表示，前一晚叫外送點了一碗粥，因為感冒所以請外送員將餐點放在她門外的機車上，不碰面拿餐，外送員抵達時，傳訊息給原PO說，身上有一杯飲料沒機會喝，要留給她喝，並暖心的說「感冒才好得快」。

▲原PO收到外送員傳來的一封訊息，感動得立刻衝出門。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲原PO收到外送員傳來的一封訊息，感動得立刻衝出門。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
原PO看到訊息當下傻在原地，立刻要外送員稍等，因為覺得有些不好意思，要拿錢給對方，便拿著鑰匙飛奔到門口，但外送員已消失得無影無蹤。原PO透過外送app傳訊，請對方留下聯絡資料，希望下次能換自己請飲料，但訊息傳送失敗，訊息關閉後再也聯絡不上該外送員了。她感動直嚷「謝謝在台中霧峰大里奔波的吳姓外送員，真的很不好意思，有機會換我請你喝飲料吧！」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「怎麼可以碰到這麼暖的外送啊」、「好暖心，有這樣的外送員真好，希望他也能夠接單多多，事事順心平安」、「這年頭貼心陌生人很少了」、「太感人了嗚嗚」、「暖男外送員，超貼心」。（編輯：賴詠璿）

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