AZ疫苗擴大施打 侯友宜：打進去、拔出來都沒感覺
記者陳志仁／新北報導
2021-04-12 10:45:53
AZ疫苗今（12）日起擴大接種的對象，包括中央及地方政府的防疫人員及高接觸風險工作者；新北市長侯友宜今日上午前往新北聯醫三重院區施打AZ疫苗，並直言護理師的技術很好、不會痛，且針打進去沒感覺、拔出來也沒感覺。
侯友宜施打AZ疫苗前受訪表示，AZ疫苗第1類的施打率，對新北市來講，醫護同仁的施打率並不高，只有一成多，今日輪到地方首長以及第一線的防疫人員來施打，而他率先施打的目的，就是鼓勵防疫人員要勇於施打；AZ疫苗能夠提高我們的保護力，增加自己的保護力，才可以保護別人，所以特別跟局處首長及第一線防疫同仁的代表一起施打。
桃園市長鄭文燦施打AZ疫苗的時間為8點10分，如何看待被說是政治動作？侯友宜指出，當施打率不高的時候，地方或中央首長有責任帶頭施打，尤其看到第一批施打率真的很低，所以地方首長在第一個時間就要勇於率先來做施打；其實誰打第一針、打第二針的意義不重要，最重要的是願意站出來帶頭施打，「只要首長願意帶頭施打，都是一個好事情。」
侯友宜8點半在鏡頭前打完疫苗時，直言護理師技術很好、不會痛，且「針打進去沒感覺、拔出來也沒感覺」，平常心看待，會多喝開水、多注意身體狀況，他走出休息室時還打趣說，「沒什麼感覺，可能我痛感比較遲鈍」；侯友宜接種後，接著衛生局長陳潤秋、民政局長柯慶忠、新北市醫師公會理事長周慶明、新北市健保診所協會理事長鄭世基也共同接種。