交往7年男友收回求婚！女哭「像被退貨」　網揪細節全愣

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「沒想到在那兩週後，男友找了一票朋友同事，在陽明山某景觀餐廳跟我求婚，雖然當時很感動但也很錯愕，沒想到求婚來的這麼快，當下因為他的同事朋友都在而且都是男生，總不可能現場拒絕吧，所以當下就答應了」。
原PO表示「事後回家我有認真的跟他說了我的考量，像是太快太突然，讓我無法認真思考，以及結婚應該要從長計議， 加上他有計劃要有小孩，但我目前還不想生，所以更應該好好規劃討論才是，男友聽完雖然有點失望但還是尊重我，我跟他說我沒有不想結，但人生大事總不能草率吧？」
「後來男友換了工作之後，開始積極研究股票、虛擬貨幣，甚至假日和同事去聽講座、討論股市，把生活重心都移到賺錢身上」原PO有些不悅的的表示「一方面我替男友收入變高感到驕傲、開心；但另一方面也開始覺得不安，總覺得他是被帶壞了價值觀開始偏差。」而會造就這樣的結果就是因為「他新同事的收入跟生活品質都比他好，他認為自己應該更努力，努力提升生活品質」。
但原PO把這一切看在眼裡認為「男友為了賺錢犧牲兩人相處時間，如果我是在意錢在意物質的人，那我直接找一個有錢富二代不就好了？」更直言「如果要繼續忽視我，也沒有結婚的必要」；男友聽完一番話後，決定回老家冷靜幾天，思考這段關係存在的必要性，也堅持收回之前的求婚，讓原PO心寒說道「我現在的心情就覺得，自己像是一個商品，訂金都付了，卻被不明原因退貨，請問我到底怎麼樣才能讓男友聽懂我在說什麼？」
沒想到貼文一出，網友紛紛回應「別人在努力向上，妳在旁邊拖他後腿，反正你也先給別人洗臉拒絕求婚 ，然後分一分給有能力和企圖心的女人」、「你很尷尬啊，你先拒絕人家求婚，人家去拼事業你又死拉著不放，那到底？」、「很明顯兩個人的方向不同了，他要的是那兩個老闆的世界，妳要的是以前的兩人世界，該煞車就分吧」、「同居四年說你還沒準備好，妳男友當然覺得是不是他不夠好，結果他去拼了，你卻拉住他，方向明顯不同了」、「是你先拒絕求婚，人家拼事業你又不肯，到底」。（編輯：張嘉哲）