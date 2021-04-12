沒下雨也得穿雨衣！他「年薪百萬」曝工作內容　網全跪了

職業不分貴賤，只要不偷不搶，靠自己的努力從事正當行業，都值得被尊敬！就有一名網友發文，表示自己做的工作，就算沒有下雨也得穿上雨衣，甚至會看到「大便」從身旁漂過去，貼文一出，網友們紛紛推測他應該是做下水道相關工程，紛紛留言向他說聲「辛苦了」、「台灣的職人」。





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該名網友8日在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己雖然薪水很多，月薪破10萬，年薪更是飆破百萬元，可是環境很髒，下班以後也很累，「沒有下雨也要穿雨衣」。





原PO接著說道，自己從畢業以後就投入到這行，從沒有換過工作，「做過大便池，做的同時，大便從旁邊漂過，明天（9日）又要做大便池了」。





▲一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

另外，也有網友看到原PO發出的照片推測他的工作，應該是做下水道相關工程，「地下污水超級辛苦！工價少、時間長又危險」、「做這個的真的是神人…」、「我有聽朋友說過，全身隱約都聞得到屎味，但薪水真的多」、「做污水真的很辛苦，還好我做的污水沒這塊」、「這是個辛苦的工作，還真不是人人都有能耐做的」、「體力活又要不怕髒，但比較沒有工作所帶來的精神壓力，相對有些工作穿的體面體面的，可能薪水十來萬，但所要承受的壓力其實滿大的.....你的工作不是每個人都有本事做的，加油但要注意安全啊」。（編輯：郭佩蓉）



