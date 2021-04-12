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被通知「您的4億已入帳」！男衝銀行秒愣：還有3億也GG了

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 11:37:37｜2021-04-12 12:19:40

提款
▲一名越南的快遞員收到銀行通知表示「您的4億元已經入帳」，讓他嚇壞急奔銀行確認。（示意圖／翻攝Pixabay）
如果帳戶內無故多出一筆金錢，那麼勢必要釐清是誰匯款，而又是為了什麼原因而拿到這筆鉅款！近日，就有一名男快遞員被以簡訊通知「您的4億元已經入帳」，讓他看了之後當場嚇壞，馬上衝去銀行確認到底發生什麼事，深怕自己被當作人頭帳戶。

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據越南《青年報》報導，越南胡志明市一名50歲快遞送貨員阿泰（Trinh Huu Thai）日前突然收到銀行簡訊表示「4億越南盾（約台幣49萬）已存入帳戶」，讓他嚇得趕緊到銀行瞭解情況，結果事後才發現這不過是一場烏龍。

▲原來，是一名婦人原本要匯款40萬越南盾，錯匯4億，而且還匯錯人。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原來，是一名婦人原本要匯款40萬越南盾，錯匯4億，而且還匯錯人。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
原來，是一名同樣來自胡志明市的41歲婦人丁提哈（Dinh Thi HA），原本想要匯款40萬越南盾（約台幣490元），沒想到錯匯成4億還匯錯人，而最離譜的是，當銀行員一查丁婦人的交易紀錄，同一天還匯錯一筆3億的款項，而且也同樣匯錯人，所幸後來7億越南盾（約新台幣85萬元）全部收回。

值得注意的是，阿泰每天靠著當快遞員一天20萬越南盾（約新台幣245元）的薪資，僅足夠讓一家三口勉強溫飽，儘管家境不優渥，面對鉅額的金錢仍然不敢多貪，甚至主動通報銀行追查，其任職的快遞公司經理接受媒體訪問則表示「起初我也不相信阿泰拿到那4億元，直到看到帳戶才知道是真的，透過阿泰到職一年多來的表現，可以知道他是非常誠實、純樸的人。」而媽媽也出面指出「即便家裡環境不富有，阿泰也沒有貪這筆錢，感到非常的驕傲」。（編輯：張嘉哲）

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