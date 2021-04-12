詐騙集團最愛！醫師「抓200假帳號」　眾愣：難怪很眼熟

詐騙集團最愛盜用他的照片！一名陳姓獸醫師在臉書社團表示，他的照片多年前被詐騙集團盜用，在臉書上變換不同的名字到處騙人，且至今都仍在詐騙中，光是他自己抓到的「假帳號」至少就超過200個，也讓他氣得每看見一個就檢舉、封鎖，接著去警局報案，他也呼籲網友們，若有看見有人使用他的照片要交友，「絕對是詐騙集團，小心別上當」！





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該名獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己從事動物醫學臨床工作很久了，目前任職於台北市某動物醫院。在數年前詐騙集團就不斷盜用他的照片，變換不同名字到處騙人，「而且專騙女孩子，編感人故事，博取同情後再騙錢，到目前仍持續詐騙中，而且已出現跨國詐騙，所以我只要看到盜照，就會檢舉及封鎖，我也有去警局完成提告及報案程序」。





▲一名獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文喊冤。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

▲獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文並PO出許多自己的照片遭到盜用的截圖。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

貼文一出，引起熱議，「辛苦了你太帥了」、「太帥的困擾」、「太倒楣了」、「哇噻 超多的...一定很困擾~~」、「醫生，您一定是富人臉，一臉富貴，才會被盜照片，真心話~」、「你也被盜的太慘了」、「好慘喔辛苦了」。





另外，甚至還有網友留言表示，「我也有收過詐騙的你」、「這照片好眼熟………」、「哇！我看過不少您的照片，擁有不同分身、化名呢！本人終於出現了！」、「本尊欸」、「真的很多假帳號用他的照片」、「我還真的有遇過，放你的照片的假帳號，然後主動加我」、「我好像也被你的假帳號邀請加好友過，難怪看你很眼熟」、「原來是你，好常看到你耶」。（編輯：郭佩蓉）



