NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

詐騙集團最愛！醫師「抓200假帳號」　眾愣：難怪很眼熟

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 12:00:00

▲獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文並PO出許多自己的照片遭到盜用的截圖。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文並PO出許多自己的照片遭到盜用的截圖。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

詐騙集團最愛盜用他的照片！一名陳姓獸醫師在臉書社團表示，他的照片多年前被詐騙集團盜用，在臉書上變換不同的名字到處騙人，且至今都仍在詐騙中，光是他自己抓到的「假帳號」至少就超過200個，也讓他氣得每看見一個就檢舉、封鎖，接著去警局報案，他也呼籲網友們，若有看見有人使用他的照片要交友，「絕對是詐騙集團，小心別上當」！

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己從事動物醫學臨床工作很久了，目前任職於台北市某動物醫院。在數年前詐騙集團就不斷盜用他的照片，變換不同名字到處騙人，「而且專騙女孩子，編感人故事，博取同情後再騙錢，到目前仍持續詐騙中，而且已出現跨國詐騙，所以我只要看到盜照，就會檢舉及封鎖，我也有去警局完成提告及報案程序」。

▲一名獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文喊冤。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文喊冤。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
原PO也表示，自己並不會主動提交友，也不會主動聊天及答應交友訊息，「生活圈皆是小動物臨床為主，也結婚很久了，絕非單身，所以只要看到非我本名，想要交友、親切問候，封面寫單身、喪偶、軍醫、外科、骨科、英文名字、戰爭、簡體和葉門等字眼出現，絕對是遇上詐騙集團，千萬小心別上當了」！

▲獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文並PO出許多自己的照片遭到盜用的截圖。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》發文並PO出許多自己的照片遭到盜用的截圖。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
最後原PO也強調，用真名「陳俊達」或「俊達陳」等名字主動聊天要加好友的人，「也一定是詐騙集團，請多分享盜照訊息，並協助檢舉後再封鎖，避免自己、家人及親朋好友們受騙，我至少看到超過200個假帳號，大家真的要小心詐騙」。

貼文一出，引起熱議，「辛苦了你太帥了」、「太帥的困擾」、「太倒楣了」、「哇噻 超多的...一定很困擾~~」、「醫生，您一定是富人臉，一臉富貴，才會被盜照片，真心話~」、「你也被盜的太慘了」、「好慘喔辛苦了」。

另外，甚至還有網友留言表示，「我也有收過詐騙的你」、「這照片好眼熟………」、「哇！我看過不少您的照片，擁有不同分身、化名呢！本人終於出現了！」、「本尊欸」、「真的很多假帳號用他的照片」、「我還真的有遇過，放你的照片的假帳號，然後主動加我」、「我好像也被你的假帳號邀請加好友過，難怪看你很眼熟」、「原來是你，好常看到你耶」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
25%75%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.13%7.87%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.77%70.23%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀