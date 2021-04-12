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為何鹹酥雞店不用紙盒裝？理由曝　內行反抖「暗黑優勢」

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 12:25:53

▲鹹酥雞是許多人愛吃的食物之一，但大部分的鹹酥雞店都是用紙袋來裝填食物。（圖／爆廢1公社）
▲鹹酥雞是許多人愛吃的食物之一，但大部分的鹹酥雞店都是用紙袋來裝填食物。（圖／爆廢1公社）
台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤更是民眾最愛的宵夜之一，而一般如果去買鹹酥雞時，都會發現店家都是使用紙袋裝食物，比較少店家使用紙盒來裝。對此，就有網友討論「想請問鹹酥雞老闆都是用紙盒還是紙袋啊？」貼文引發熱議。

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原PO在「雞排店鹹酥雞店的老闆俱樂部」貼文指出「各位老闆們裝炸物的時候都使用紙袋還是紙盒呢？我在台中客人接受程度一半一半，越往南部好像接受紙盒程度比較高，不知道是不是錯覺？」

▲而原來，因為紙盒的成本大於紙袋不少，因此紙盒比較少店家使用，不過也有使用的店家抖出暗黑優勢。（示意圖／讀者提供）
▲而原來，因為紙盒的成本大於紙袋不少，因此紙盒比較少店家使用，不過也有使用的店家抖出暗黑優勢。（示意圖／讀者提供）
貼文一出，網友紛紛回應「我家是都用紙袋，紙盒太貴了」、「我目前是都有，看價錢跟容積，有到才紙盒，畢竟紙盒還蠻貴的」、「看量給，基本都紙袋」、「如果用紙盒就會反應在成本上了嗚嗚」、「滿200用紙盒」、「大部分都是用紙袋吧，紙盒太貴了」。

不過，也有老闆表示使用紙盒的優勢「我們品牌是都規定紙盒，除非客人有要求分袋裝，盒裝雖然成本高出非常多，但很好培養鐵粉」、「紙盒給人的感覺就是比較高檔，所以即便價格反應在成本上，客人依舊會買單」、「你一份雞排賣55~60的話，裝紙盒賣80都會有人買，至於紙盒到底多貴，不至於一個要25元，這樣有懂？」。（編輯：張嘉哲）

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