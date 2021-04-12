影／拔全國頭籌第一施打 鄭文燦：疫苗安全可安心施打
記者李春台/桃園報導
2021-04-12 12:46:26
AZ疫苗今（12）日起擴大開放第二、三類對象接種，桃園市長鄭文燦拔得全國頭籌，上午8時抵達部立桃園醫院接種。鄭文燦表示，他和市府10位局處長一起來施打疫苗為的是加強民眾對疫苗的信心，對於施打的過程，他表示，「打的速度很快，也沒什麼感覺，強調疫苗是有效安全的，呼籲大家可以安心來施打。」
鄭文燦表示，為了加強對疫苗的信心，也代表對疫苗的有效性、安全性都可以放心，市府今天有10個局處首長一起來施打。施打前，鄭文燦先填寫自願接種疫苗同意書，接著接受醫師簡單的問診，詢問藥物史及過敏史、量測血壓等生命徵象均正常，告知接種相關注意事項後即施打疫苗。
接種後鄭文燦表示「打的時侯其實沒感覺」，因為1瓶疫苗藥劑可以打10個人，1個人只有0.5ml，施打的時間很短。醫生也特別交代，如果有一些不良的副作用，如頭痛，或有類似感冒的症狀，今天可以吃一點退燒藥。原則上，接種後休息30分鐘，今天還是會按照正常的行程，這3天會特別注意，如果身體有任何副作用，會再回部桃就診。
「我對疫情指揮中心，還有各責任醫院都有信心」鄭文燦重申，疫苗是安全的、是有效的，大家可以放心地來施打，因為牛津大學的AZ疫苗已經在非常多的國家有實證經驗，現在開放醫護人員、防疫人員跟機組員作為前三批施打的對象，可以慢慢讓疫苗的接種普及。接下來全國也有10個縣市長施打疫苗，希望讓台灣的防疫下半場，疫苗的接種能夠推動順利。
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