外國辣妹整排騎機車！「衝擊畫面」曝 眾見亮點驚：母湯
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 13:05:08
台灣機車密度非常高，特定重要交通要道每到尖峰時段總是會有「機車浪潮」，多到汽車都卡在車陣當中，而這樣的景象對於外國人來說也許覺得非常新鮮，但你看過國外辣妹整群都騎機車的畫面嗎？近日，就有網友在路上目睹這一切，引發熱議。
原PO在「路上觀察學院」貼文指出「入境隨俗的歪果仁」只見貼出的照片，一共有四台機車正在停紅綠燈，且仔細一看，四人都騎乘比較舊型的機車，因其畫面較為罕見，在台灣，比較少能看到外國人騎摩托車，況且成群結隊，相當新奇。
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，真的四個金髮妹」、「怎麼感覺不是很適合....騎起來就怪怪的」、「這麼一PO...我目前好像還真的沒看過台灣有外國人騎歐兜邁」、「沒看過外國人騎摩托車.....好特別」、「一次四台，我連看過一個外國人騎車都沒看過」、「不知道為什麼他們看起來也很台...」、「有駕照嗎....？」、「好衝擊的畫面＝＝很怪」。
不過，也有不少網友歪樓表示「ㄜ...有人超線，這點也蠻台灣的」、「很懂台灣特色哦，還越線哈哈哈」、「希望他們知道越線停紅綠燈會被罰錢哈哈」、「越線的部分也很有台灣價值」、「哈哈哈越線真的很母湯，妹子們知道會被罰錢嗎」。（編輯：張嘉哲）