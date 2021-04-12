沒用壞卻要賠償？5星飯店要她「退房後」揹黑鍋　眾傻了

許多人會把握假日休假時光，和家人朋友出遊，對此就有一名女網友發文抱怨，表示自己日前到台北士林某飯店住宿，豈料退房後竟然被飯店通知蓮蓬頭損壞，必須付錢賠償，但並沒有證據顯示是誰用壞的，讓她感到很冤望，因為她和家人在使用時也都正常，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》發文，表示「第一次遇到這樣的狀況，真的傻眼也沒頭緒」，原來是在住宿當晚，女兒在洗澡時就覺得蓮蓬頭「有點漏水」，後來她與老公使用時也有發現問題，但還是可以使用，怎知退房後卻遭到飯店求償，而她也在第一時間就向飯店人員解釋，蓮蓬頭並非他們用壞，是原本就有些問題，且多次致電關心維修狀況。





▲女網友PO出飯店人員傳來的簡訊內容。（圖／翻攝自《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》）

可是原PO仍認為不合常理，再次說明「我們沒弄壞」，豈料對方竟回「妳也不用再打來，因為妳說的都一樣」，讓她超傻眼，「我當然說的都一樣，因為我們沒弄壞，我真的也只能說這個」，也因為這件事雙方仍在商議中，但她對這家飯店已經失去信心，「這次經驗讓我知道，退房後要拍照存證，因為飯店要你扛起沒做過的事」。





貼文一出，引起熱議，「飯店要怎麼證明是你用壞的，而不是房務呢」、「重點是主管最後回話是撿到槍是不是？直接跟客人說這種話」、「要客人把錢拿出來賠償的證據是什麼」、「這麼高級的飯店，還做這種事後離開飯店再追溯的戲碼」、「這又不是新的東西，叫客人賠錢，有什麼證據是客人用壞，這樣以後住飯店是每樣都要拍照存證自保」、「就算他們的蓮蓬頭原來要價4000-5000，但也使用很多年了吧？光是折舊都不知道要怎麼算了。這種情況還要住客分攤費用實在很匪夷所思」、「蠻意外會由房務主管直接與客人聯繫，一般應該是會轉交由客務部門與客人聯繫吧」。（編輯：郭佩蓉）



