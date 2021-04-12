家屬忙幫嬤撿骨！孫手機響起「1歌曲」 長輩一聽臉全綠
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 13:45:51｜2021-04-12 13:46:25
在傳統喪禮當中，大多是非常莊嚴、氣氛凝重的。不過，今（12）日上午，常在臉書分享工作點滴的殯葬業接體員「BigBrother大師兄」，提到某次家屬撿骨遇到的尷尬場面，一個家庭在幫過世的奶奶撿骨裝罐，這時孫子的手機鈴聲響起，歌詞內容卻讓家屬一聽當場臉綠。
「BigBrother大師兄」指出，有時候家屬撿骨裝罐會仔細的看著先人的骨頭，問一些問題，有時候大家會很莊嚴的站在一旁，隱隱約約還會聽到一些啜泣聲。不過某天，一群家屬齊聚在一堂，正在幫過世的奶奶撿骨，撿骨的過程莊嚴溫馨，大家不斷的在談奶奶身前的一些小故事，突然一個孫子的電話響了，他說「其實撿到一半手機響也還好，沒什麼大不了的」。
豈料，孫子的手機來電歌曲，竟是饒舌歌手葛仲珊的《打破他》，歌詞不斷複誦「打破他、打破他、打破他……」現場頓時陷入一片尷尬，幾個長輩惡狠狠的盯著那個孫子，孫子滿臉通紅拿出手機，趕緊將鈴聲關掉。
「BigBrother大師兄」又提到，有一次載著爺爺出門的時候，放一首頑童的《偷客兄》，爺爺整首皺著眉頭聽完，問他這個在唱什麼，他才驚覺「原來在長輩面前，自己的歌單要注意呀！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛笑回「這位孫子的手機鈴聲也太巧了」、「不知道大師兄有沒有內傷」、「看到打破他，我真的大笑！哈哈哈哈哈」。（編輯：賴詠璿）