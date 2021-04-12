以後不再用洗衣球！兒「2提問」點醒媽 眾秒懂：超尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 14:27:32
近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過，也是有不少人依舊堅持使用「洗衣精」等清潔衣服的用品，近日，就有網友分享自己脫坑「洗衣球」的原因，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「逛網拍看到洗衣球賣出20幾萬顆，查了資料說是濃縮洗衣精，丟進去洗衣機一顆就可以了，看起來似乎比我現在用洗衣精的還方便？結果想說先買20顆回來試試看，還真的有夠方便，丟進去攪一攪就好了」。
「結果兒子前幾天突然問我『媽媽你是沒洗衣服嗎？衣服怎都沒味道』我答不出來，想說會不會是丟太少顆，下次洗衣就丟兩顆下去，兒子隔天又說『媽媽你是倒整罐洗衣精嗎？衣服太香了吧』好了！好險我只買20顆，衣服量這麼難抓，我家有我、公婆、兒子跟我老公，洗衣根本不定時，一顆洗衣球到底是要放幾件衣服......？也不可能丟什麼1.5顆吧？我還是乖乖用數十年的洗衣精比較習慣。」
貼文一出，網友紛紛回應「我一個人租屋，一禮拜洗一次丟兩顆還沒味道，丟三顆香到快吐，後來就用回洗衣精了」、「重點麻煩的是，你洗衣球換牌子還要重看使用量，每種濃縮程度洗衣不太相同」、「洗衣精+1，洗衣球量難抓到讓人很崩潰，太香怕殘留，不香心理過不去」、「跟我一樣，我家6人，丟兩顆也洗不乾淨，丟三顆變太多，很尷尬」、「超尷尬啊，我媽也說洗衣球都不香，也不敢丟太多」。（編輯：張嘉哲）