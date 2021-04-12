店裡被搶8千「要員工賠」？老闆遭罵翻秒澄清：我被盜了
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 14:47:13
若店家遭遇搶劫，事後該由誰先承擔這些損失？就有一名女老闆發文指控，自己店裡遇到搶劫，值班的店員卻沒有保護收銀機，因此要該員工賠償損失，沒想到文章也立刻遭到眾多網友砲轟，該老闆也立刻改口稱「我帳號被盜了」。
一名女老闆日前在臉書《爆怨2公社》感慨發文「創業真的不容易，遇到搶劫又請到不負責任店員。這女子在店內打工，遭遇搶劫也不保護收銀機，害店裡損失8千，當天她值班，只是要她賠償這筆錢，這年輕人竟然就不做了，有夠不負責任」，隨後更把該員工的個人資料公開張貼上網。
這篇抱怨文也立刻遭到數千名網友留言砲轟，隨後該老闆也立刻改口「大家對不起，我剛剛被盜帳號，8000不用賠償，我原諒員工了，謝謝大家原諒。另外我朋友能證明，我是被盜帳號，我朋友能當證人證據不明人士一直用我帳號發一些子虛烏有的文章，我也很困擾，並不是我本人發的，大家要相信我」。
完整過程也引發網友譁然，「我都不知道帳號這麼好盜耶」、「是在耍人嗎？你原諒員工了？員工才要考慮要不要原諒你吧」、「道歉語氣看起來跟前面沒不一樣啊？」「我還被腦波控制累，盜帳號」。
其實《職業安全衛生法》第18條就規定，「工作場所有立即發生危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所，且雇主不得因員工退避至安全場所而予以解僱、調職、不給付薪資」，因此店員不幸遭遇搶匪，不需冒生命危險跟歹徒起衝突。（編輯：潘毅）