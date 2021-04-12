NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

店裡被搶8千「要員工賠」？老闆遭罵翻秒澄清：我被盜了

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 14:47:13

▲一名女網友抱怨每次到超市或超商結帳，店員都很趕，貼文一出反遭網友嗆爆。（示意圖／取自pixabay）
▲有一名女老闆發文指控，自己店裡遇到搶劫，值班的店員卻沒有保護收銀機，因此要該員工賠償損失，沒想到文章也立刻遭到眾多網友砲轟。（示意圖／取自pixabay）
若店家遭遇搶劫，事後該由誰先承擔這些損失？就有一名女老闆發文指控，自己店裡遇到搶劫，值班的店員卻沒有保護收銀機，因此要該員工賠償損失，沒想到文章也立刻遭到眾多網友砲轟，該老闆也立刻改口稱「我帳號被盜了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女老闆日前在臉書《爆怨2公社》感慨發文「創業真的不容易，遇到搶劫又請到不負責任店員。這女子在店內打工，遭遇搶劫也不保護收銀機，害店裡損失8千，當天她值班，只是要她賠償這筆錢，這年輕人竟然就不做了，有夠不負責任」，隨後更把該員工的個人資料公開張貼上網。

▲老闆發文控訴員工，卻引發網友怒火。（圖／翻攝爆怨公社）
▲老闆發文控訴員工，卻引發網友怒火。（圖／翻攝爆怨公社）
這篇抱怨文也立刻遭到數千名網友留言砲轟，隨後該老闆也立刻改口「大家對不起，我剛剛被盜帳號，8000不用賠償，我原諒員工了，謝謝大家原諒。另外我朋友能證明，我是被盜帳號，我朋友能當證人證據不明人士一直用我帳號發一些子虛烏有的文章，我也很困擾，並不是我本人發的，大家要相信我」。

完整過程也引發網友譁然，「我都不知道帳號這麼好盜耶」、「是在耍人嗎？你原諒員工了？員工才要考慮要不要原諒你吧」、「道歉語氣看起來跟前面沒不一樣啊？」「我還被腦波控制累，盜帳號」。

▲女老闆後續聲稱遭盜帳號。（圖／翻攝爆怨公社）
▲女老闆後續聲稱遭盜帳號。（圖／翻攝爆怨公社）
其實《職業安全衛生法》第18條就規定，「工作場所有立即發生危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所，且雇主不得因員工退避至安全場所而予以解僱、調職、不給付薪資」，因此店員不幸遭遇搶匪，不需冒生命危險跟歹徒起衝突。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
11.11%88.89%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.2%7.8%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
30%70%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀