NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

男搭完高鐵再搭台鐵！驚吐「2字差異」　乘客驚：太中肯

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 16:39:26

▲一名女網友日前搭高鐵時，因為在車內飲食而被列車長大吼。（示意圖／記者陳致宇攝）
▲高鐵是不少想省時間的人南北往來的重要交通工具。（示意圖／NOWnews資料照片）
台灣大眾運輸發展非常多元，除了老字號的台鐵能夠南北往來以外，現在人為了節省時間也會選擇高鐵，而兩者之間除了票價有差別以外，還有哪裡有差呢？近日，就有網友分享自己長期搭高鐵以及台鐵的經驗，以「2字」揭露台鐵跟高鐵的差別，笑翻不少網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「台鐵家族」貼文指出「每次搭台鐵175車次的收假感想....高鐵基本上就是乾淨快速又準點，但台鐵就是『會到』，台鐵的確也算乾淨，即便走道上塞滿人，一樣會有清潔員排除萬難清運乘客製造的垃圾，但快速和準點就算了，反正遲早都會到。」

▲網友「2字」笑稱高鐵及台鐵的差別，引發討論。（圖／台鐵提供）
▲網友「2字」笑稱高鐵及台鐵的差別，引發討論。（圖／台鐵提供）
貼文一出，網友紛紛回應「太精闢啦！會到真的是台鐵寫照」、「先幫你補血了，一針見血的評論」、「愛死這種貼文哈哈」、「好中肯喔，兩字KO台鐵了」、「收假就越慢越好『會到』就好，放假就是高鐵，一刻都不能等」、「我想快速跟準點問題，停靠站的數量是最主要的原因」、「票價反應在上面給你看囉」、「雙鐵票價如果相同，也是可能有同等的待遇的」。

不過，也有網友表示「這兩鐵放一起，我還是愛台鐵，每次放假，爸爸都說買高鐵比較快啊！我都說不用，我就是愛台鐵，因為台鐵承載了我由小到大，全家出遊滿滿的回憶」、「雖然台鐵不快又愛誤點，但台鐵真的乘載很多回憶啊，畢竟是老字號交通工具了」、「我喜歡台鐵的速度下看見窗外美好的風景」、「說真的如果不趕時間，台鐵的風景比高鐵優美多了」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.38%84.62%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.34%7.66%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.75%70.25%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀