男搭完高鐵再搭台鐵！驚吐「2字差異」 乘客驚：太中肯
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 16:39:26
台灣大眾運輸發展非常多元，除了老字號的台鐵能夠南北往來以外，現在人為了節省時間也會選擇高鐵，而兩者之間除了票價有差別以外，還有哪裡有差呢？近日，就有網友分享自己長期搭高鐵以及台鐵的經驗，以「2字」揭露台鐵跟高鐵的差別，笑翻不少網友。
原PO在「台鐵家族」貼文指出「每次搭台鐵175車次的收假感想....高鐵基本上就是乾淨快速又準點，但台鐵就是『會到』，台鐵的確也算乾淨，即便走道上塞滿人，一樣會有清潔員排除萬難清運乘客製造的垃圾，但快速和準點就算了，反正遲早都會到。」
貼文一出，網友紛紛回應「太精闢啦！會到真的是台鐵寫照」、「先幫你補血了，一針見血的評論」、「愛死這種貼文哈哈」、「好中肯喔，兩字KO台鐵了」、「收假就越慢越好『會到』就好，放假就是高鐵，一刻都不能等」、「我想快速跟準點問題，停靠站的數量是最主要的原因」、「票價反應在上面給你看囉」、「雙鐵票價如果相同，也是可能有同等的待遇的」。
不過，也有網友表示「這兩鐵放一起，我還是愛台鐵，每次放假，爸爸都說買高鐵比較快啊！我都說不用，我就是愛台鐵，因為台鐵承載了我由小到大，全家出遊滿滿的回憶」、「雖然台鐵不快又愛誤點，但台鐵真的乘載很多回憶啊，畢竟是老字號交通工具了」、「我喜歡台鐵的速度下看見窗外美好的風景」、「說真的如果不趕時間，台鐵的風景比高鐵優美多了」。（編輯：張嘉哲）