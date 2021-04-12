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7天餐餐都只吃日本泡麵！她狂喊「1缺陷」　老饕一致認同

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 17:11:20

▲如何煮出超美味泡麵蛋？饕客大推1方法。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》）
▲泡麵因其便利的特性，成為不少人三餐及宵夜的首選。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》）
泡麵因為其便利的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，但即便泡麵相當美味，要你一週餐餐都只吃泡麵，你受得了嗎？近日，知名Youtuber Hook就發起一週挑戰，「餐餐只吃日本泡麵」，結果意外發現日本泡麵有「一缺陷」，引發不少討論。

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Hook在Youtube上傳新影片「連續一個禮拜，餐餐只吃日本泡麵」挑戰，她表示，因為這個月自己最愛的動漫《進擊的巨人》已經完結篇，前陣子看到漫畫作者諫山創先生在訪談中提到「自己忙著趕稿的時候，很常只吃泡麵」，於是便促成了這次的挑戰計畫。

▲Hook挑戰一週餐餐只吃日本泡麵，向最愛的漫畫作家致敬。（圖/Hook
▲Hook挑戰一週餐餐只吃日本泡麵，向最愛的漫畫作家致敬。（圖/Hook YT）
而在開始第一天，Hook接連吃了航空商務艙泡麵、鴨肉口味泡麵、減醣泡麵等等，沒有什麼特別的亮點；不過來到第二天的早餐「黑胡椒炒麵」，Hook就直言「我覺得日本的泡麵有點虛有其表，黑胡椒鐵板湯麵很鹹！」而此話一出，往後幾天的幾餐泡麵裡頭，Hook時不時一吃就停住表示「真的很鹹」，發現日本泡麵的缺陷。

▲Hook
▲Hook發現日本的泡麵非常的鹹。（圖/Hook YT）
而在七天之間，也有幾包非常有趣的日本泡麵，例如「中二病拉麵魔法陣口味」、「中二病拉麵豚骨風味」，煮出來的湯非常臭，豬腥味也很重；另外還有「蘋果派炒麵」讓人驚艷；「北海道藍色小熊泡麵」也是相當新奇又好吃，而最後一餐則是以超高檔「讚岐烏龍麵」作為結尾，Hook並排序21碗泡麵排名，第三名為讚岐烏龍麵、第二名航空商務艙泡麵、冠軍則是北海道藍色小熊泡麵。

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▲Hook給予「北海道小熊泡麵」高度評價，直呼一吃「活過來了」。（圖/Hook YT）
影片一出不到一天，就突破40萬人觀看，不少人紛紛表示「小熊泡麵好可愛，好想吃」、「哇那個小熊泡麵太酷」、「中二病那碗到底在幹嘛啦XD」、「泡麵系列真的辛苦了...第四天一直亂叫真的超好笑」、「中二病泡麵那段真的笑死www」、「那個中二泡麵、藍色泡麵看了真的沒食慾啊！」；另外也有不少人贊同Hook「日本泡麵真的很鹹XD完全不意外」、「日本泡麵一堆超鹹的啦，Hook狂崩潰超好笑」、「日本泡麵買錯真的鹹爆，那款炒麵真的鹹到吃不下去」。（編輯：張嘉哲）

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