巷仔內／4項公投不提對案　民進黨面臨論述硬仗

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逐一分析4項公投。公投綁大選這題，對民進黨來說並不是主戰場，只要喚醒民眾對過去投票經驗的記憶，未來是要省錢、提高投票率？還是要再次上演選務混亂、邊開票邊投票的亂象？這兩者之間的選擇，比起其他公投案來說，並不是太難論述的議題。
藻礁公投的部分，原本風向一面倒向環團，但在執政團隊傾全力與社會溝通後，開始出現轉機，從經濟與環保的對抗，轉能為環保與環保之間的選擇。加上藍營部分人士將藻礁公投與重啟核四掛勾，讓民眾重新思考藻礁、燃氣、空污與核能之間該如何抉擇。
至於重啟核四，有鑒於福島核災及核四廠過去的不良紀錄，加上建照過期、燃料棒已送出國、藍營執政縣市不願核四蓋在自己家，更不願收留核廢料等因素，綠營內普遍認為這議題並不難宣傳，也大多認為重啟核四公投不會過關。
最困難的議題，就屬反萊豬莫屬，畢竟開放含萊克多巴胺美豬進口，是看不到實質利益的東西，用萊豬換台美友好、與世界貿易接軌這種東西太過於虛無飄渺，導致民眾無感；接下來執政團隊應該整理出「開放萊豬到底跟世界接軌了什麼？」另一方面則是從實務上告訴民眾，自一月開放美豬進口到現在，就是沒有含萊克多巴胺的美豬進口。不過能否化解這個「信者恆信」的食安問題？恐怕連民進黨內部都沒什麼自信。
民進黨最終決定不提對案，藉以降低社會對立的出發點雖然良善，但想透過理性論述說服選民，向來比起操作情緒來得困難許多，越接近公投日，國民黨的攻擊力道勢必越來越猛烈，面對這場硬仗，民進黨除了溝通、爭取中間選民支持外，勢必得拿出其他因應對策，避免全盤皆輸的窘困局面。