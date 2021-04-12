客進早餐店只給1元銅板！老闆「心中默默罵」 全場臉綠
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 17:37:55
台灣早餐店林立，有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等，讓民眾天天都有不同的早餐可以選擇。不過就有位早餐店老闆抱怨，直言遇到結帳都用1塊銅板的客人，「只能在心中默默的罵」。但是用1塊銅板付錢錯了嗎？尤其早餐通常也不會花到特別大的金額，許多網友紛紛替客人說話「一元也是錢啊」、「都拿一千讓你找有比較好嗎」，掀起熱議。
有位網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，分享了一張數疊1元銅板堆積成群的照片，直呼「做早餐店的如果遇到這種客人，也只能在心中默默的罵...」言下之意對於客人用1元銅板結帳，似乎非常不以為然。
文章一出引發兩極看法，認為用1元買單沒啥問題的網友紛紛留言回覆說，「有的是硬湊出來才有錢吃這一餐的，多多體諒，人生會更美好」、「客人都會說給零錢可以嗎？我都說我們用的到可以啊」、「也許他只剩下這些銅板」、「幣面太小，不爽收；幣面太大，不爽收。消費者好難」、「錢為什麼不收，又不是偽幣」、「做生意就要有點零錢的耐心，連這耐心都沒有，還能說啥呢」、「不收零錢的店家就永遠不要去」、「怕收別當生意人」。
但也有網友認同原PO意見，「在很忙的時候看到這一幕，又不能不收，心裡真的會很氣」、「如果真的很忙的時候，收到這種真的會ooxx」、「奇怪欸一元是錢當然知道，自己不會拿去銀行換嗎？為什麼要為難人家早餐店」。（編輯：倪浩軒）