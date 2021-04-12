NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

iPhone「蘋果Logo印歪了」！機率僅億分之一　價值超驚人

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 18:12:23｜2021-04-12 18:16:43

iphone
▲近期就有網友在推特上，分享一張iPhone 11 Pro背後的蘋果Logo圖案打印出錯的照片，意外在網路上掀起討論。（圖／翻攝Internal Archive推特）
現代科技不斷發展，人手一機的情況早已見怪不怪，而近年來智慧型手機市場競爭激烈，不少大牌都紛紛推出最新款手機，吸引消費者注意。然而，近期就有網友在推特上貼出一張照片，只見一支iPhone 11 Pro的背後蘋果Logo打印出現失誤，圖案整個偏向機身右邊，甚至還有向下傾的情況，但這獨特的狀況，從機率上來說僅有億分之一，因而讓該支手機的價值不減反增。

我是廣告 請繼續往下閱讀
推特帳號Internal Archive時常在網路上分享一些稀有iPhone機型，或是其餘相關配件的照片，但近期其就上傳一張iPhone 11 Pro的照片，意外引發廣大果迷注意。從畫面中可看出，這支iPhone背後的蘋果Logo乍看下沒什麼不同，不過仔細一瞧能發現圖案位置偏向右側，且有點向下偏，相當稀有的情況也在照片曝光後，瞬間在網路上掀起熱議。

▲從畫面中可看出，機身上的蘋果logo較偏向右邊，且有下傾情況。（圖／翻攝Internal
▲從畫面中可看出，機身上的蘋果logo較偏向右邊，且有下傾情況。（圖／翻攝Internal Archive推特）
事實上，iPhone一向以精緻的製造品質聞名，Internal Archive也透露，蘋果在手機出廠前，各大代工廠的品管都會多次確認無瑕疵，因此極少出現失誤。而這支手機的打印出現問題，從機率上來說，應該只有億分之一的可能。

▲近期一張蘋果logo出現失誤的iPhone
▲近期一張蘋果Logo出現失誤的iPhone 11 Pro照片，在網路上掀起討論。（圖／翻攝Internal Archive推特）
不過有趣的是，這支稀奇獨特的iPhone 11 Pro，目前售價高達2700美元（約新台幣77000元），比起一支正常的iPhone 11 Pro 512GB原始售價999美元（約新台幣48400元），足足多了將近29000元。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
9.52%90.48%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.44%7.56%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.53%70.47%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀