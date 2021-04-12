試穿二手衣驚見「遺願字條」！願望曝光眾人哭暈：有洋蔥
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 18:40:49
為了避免浪費，世界各國都有許多處理轉售二手物品的業者與志工們，而有時候二手衣更會成為前任主人與現在買家之間的連結，意外譜出一些動人故事。美國就有一位網友分享，自己太太在愛心商店試穿二手衣時，意外發現裡面內藏一張「遺願字條」，願望曝光更是讓網友全鼻酸。
美國一位網友墨瑞（Scott Murray）日前在臉書上分享了兩張照片，照片是墨瑞的另一半在二手衣愛心商店試穿一件大紅色外套，隨後意外在外套口袋內發現一張被大頭針別在衣服內裡的字條，上面寫著「讓我穿著這件紅衣下葬」。
既然這件外套如今出現在二手衣商店，想來原先主人的願望並沒有實現。網友紛紛鼻酸，留言回覆說，「有人的最後心願沒有實現」、「希望前主人下葬時穿著的衣服也很美麗」、「她應該把字條別在衣服外面」、「好難過，為什麼當時沒人注意到這願望」。
不過也有網友較輕鬆看待此事，「以後我要在捐贈的衣服裡都留下這張字條」、「至少現在有人可以穿著這外套下葬了」、「說不定她後來又選了另一件衣服穿呢」、「更毛的是，其實她的願望有被實現」。（編輯：倪浩軒）