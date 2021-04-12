男吃泡麵「一擠醬包」胃口全沒！畫面曝苦主秒懂：我也是
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 18:42:33
台灣泡麵款式、品牌多樣，豐富的口味，讓民眾的選擇更加多樣，吸引相當多消費者購買。不過，就有網友指出，自己本來肚子餓想煮碗泡麵來果腹，沒想到當他把醬包一擠出來，讓他瞬間胃口全沒，許多網友一看也紛紛臉綠直喊「以後都不敢吃了啦！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示自己本來肚子十分很餓，因此拿了一碗泡麵準備來果腹。但當他把醬包擠完後，意外發現醬料的外型和排泄物相似度超高，讓他瞬間臉綠直喊「頓時覺得都飽了，也都不餓了」。
照片一曝光後，瞬間引來不少網友笑翻留言，「食慾在那條出現後，消失不見惹」、「這顏色可能需要看醫生了」、「好像我剛拉的」、「你這樣以後誰還敢吃泡麵」、「胃口全沒了」、「你害我以後都不敢吃泡麵了啦」、「重口味！」、「吃的跟拉的形體相似度百分百」、「感謝你，原本嘴饞的我瞬間沒胃口了」、「醬包擠成這樣也真的是絕了」、「突然有味道了」。
不僅如此，還有老饕一眼認出泡麵口味，直言「摁...排骨雞麵」、「排骨雞麵嗎」、「便便排骨雞麵」、「排骨雞麵啦」、「這排骨雞麵吧」，甚至有苦主笑喊「應該是排骨雞麵，我也擠成這樣過」。（編輯：陳雅雲）