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她買自助餐曝「傻眼金額」！抱怨老闆亂算　網秒懂：難怪

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 19:21:54

▲網友分享自己去買自助餐時夾了3樣菜，卻要價175元。（圖／路上觀察學院）
▲有網友分享自己買自助餐的經驗，抱怨自助餐都亂算價錢，引發討論。（示意圖／路上觀察學院）
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐不僅菜色多元、口味多變，風格也相當多樣，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過就有位網友分享了自己包的自助餐便當，沒有白飯且只有一塊肉，結果要價80元，讓她抱怨「真的覺得自助餐都亂算」。

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有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享了一張自助餐便當的照片，照片中可以看見原PO拿了三塊豆腐、米粉、若干青菜、茄子，還有一塊肉，抱怨說「這樣菜色的量，沒有白飯，要$80？會不會太over？」

▲網友覺得自助餐這樣要價80元太貴了。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲網友覺得自助餐這樣要價80元太貴了。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
原PO不滿表示，「店員說豆腐一個要10塊，記得上次夾3個也沒這麼貴啊！況且外面一包滷好的百頁豆腐也不過30」。最後更在文末標註「真的覺得自助餐都亂算」、「是憑心情還是憑感覺」、「誇張」等關鍵字。

網友則紛紛在底下留言回覆說，「好貴我們這裡這樣菜色不用50」、「上自助餐真的都要有被當盤子的心理準備」、「你買這樣是有點小貴（自助餐員工路過...）」、「相同菜色、菜量，今天跟昨天價格竟然不一樣，很多時候情願吃秤重的素食自助餐」。另有網友指出，「他們好像是看樣式算錢的，挾越多樣越貴」、「這種自助餐都看自己當天運氣跟算錢阿桑的心情」。

不過也有不少網友認為這樣價格還好，「老實說太便宜我還怕...食材用很糟的你都不知道」、「嫌貴自己煮」、「自己煮…沒爭議」、「覺得還好」、「自己花80塊煮不出來這一些」。（編輯：倪浩軒）

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