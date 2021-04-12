被店員問「今天餐點如何」該老實回答？網曝下場：尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 21:37:52
現在越來越多餐廳為了提供給消費者最佳體驗，在吃完飯的時候，都會有店員前來詢問客人，「今天餐點如何」、「有吃飽嗎」，希望能獲得第一手的感想回饋。不過就有網友疑惑表示，假如用餐體驗真的不理想，覺得不好吃也沒吃飽，會在現場實話實說嗎？問題一出引發熱議，更有網友分享經驗，說實話的後果是「搞得很尷尬！」
有位網友在PTT發文詢問大家，有沒有這樣的經驗，在餐廳用完餐後，店員來詢問「今天餐點如何」、「有吃飽嗎」，原PO好奇表示，如果真的沒吃飽也好吃，該怎麼辦？會實話實說，還是一樣客套回答吃很飽、很好吃？
文章掀起討論，許多網友分享實話實說的經驗，「實話實說，再給你一份」、「之前實說，經理就出來問東問西了，搞得我尷尬」、「直接講沒吃飽，有時候還會再給你點心」、「你去王品集團旗下的店直接說沒吃飽他們會把你餵飽」、「為什麼會尷尬？你有抱怨經理當然要出來聽你的抱怨啊」、「我小鳥胃，如果連我都吃不飽那很誇張，會跟店員說實話」、「實話實說，我相信他們是想知道真誠的答案」、「我回答過沒吃飽，店家讓我再吃一份」。
不過也有網友認為，「我…不會說實話」、「經理出來沒問題呀，是我問題，不喜歡過度被關注，這個周旋過程讓我尷尬呀」、「不會說實話，但下次就不會再去了」。（編輯：倪浩軒）