鹹酥雞攤夾「這物」！闆娘喊：一份200元 老饕眼睛全亮
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 21:39:19
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名網友指出，自己到鹹酥雞攤買宵夜時，就夾了炸螃蟹，沒想到老闆娘就喊「一份200元」。雖然價格如此高，但他一嚐就讚嘆連連。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己前陣子去鹹酥雞攤買宵夜時，就發現攤販有在賣炸螃蟹，當他準備出手夾取，老闆娘便趕緊提醒「一份要200喔」，「先提醒我一下，心頭一震，猶豫超久，還是想說算了就吃吧」。
然而，原PO事後一品嚐就驚嘆直呼「果然超好吃，好吃到我完全忘記我其實還吃了鹹酥雞、炸甜不辣、米血，整隻蟹都可以吃，完全捨棄一般螃蟹要剝殼的麻煩，然後味道又超級鮮」。不過，他也透露一份200元僅有3隻螃蟹，無奈表示「去鹹酥雞攤夾炸螃蟹的應該都財富自由吧」。
貼文一曝光，就引來許多老饕驚嘆留言，「很少有賣吧」、「就軟殼蟹啊」、「第一次聽到鹹酥雞店有賣軟殼蟹的」、「從沒點過螃蟹，原來三隻要200，以為一隻30而已XD」、「也不是每攤都會賣這個」、「我家這邊夜市有賣，從沒買過」、「哪裡有啊？我這邊只有小小的那種，像溪蝦」。
但也人抱持不同看法，直言「不敢點，吃過怪味道的」、「恭喜你，領盤子了」、「懂海鮮的人根本不會吃軟殼蟹」、「那螃蟹根本不新鮮，是盤子」、「海產店會一次炸一堆賣、不過沒那麼貴」。（編輯：陳雅雲）