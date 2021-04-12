戶頭突多3400萬！她秒花完「買車又換房」 超慘下場曝光
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 22:39:33
戶頭莫名多出一筆意外的款項，究竟該如何是好？天外飛來的橫財可未必能隨便亂花！美國一位女子一覺醒來後發現自己帳戶多了120萬美元、約新台幣3420萬元，她立即開心地大肆消費，買車又換房。但下場卻非常悲慘。
綜合外媒報導，這位住在新奧爾良（New Orleanian）的女子名叫斯潘多尼（Kelyn Spadoni），她是當地警局的接線生，日前突然發現自己的薪資帳戶多了一筆120萬美元的匯款入帳，斯潘多尼沒有向銀行反映異狀，而是立即將錢轉入個人戶頭，接著便開心當起暴發戶，利用這筆天下掉下來的鉅款，買車買房。
不過這筆由嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）匯出的款項，並非真的要給斯潘多尼的，只是因為作業錯誤，所以才匯入了她的帳戶。銀行不久後也發現出錯了，緊急聯絡斯潘多尼，要求她把誤匯的款項歸還。
但斯潘多尼卻表示，自己已經把錢花得差不多了，還不出來。於是嘉信理財集團一狀把斯潘多尼告上法院，結果當地警方以銀行詐欺、非法轉移資金的罪名將她逮捕。 目前訴訟仍在進行中，但斯潘多尼已被當地警局解雇。警方表示，如果一般民眾在繳費時不小心把匯款金額多寫了一個0，「你也會希望對方退回這筆錢，斯潘多尼的案例也是如此」。（編輯：倪浩軒）