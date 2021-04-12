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三重區長何時接種疫苗？衛生局、區長說法兜不攏

記者陳志仁／新北報導

2021-04-12 22:41:40

泰山區長林慶豐（左二）
▲新北市政府今日安排身體最強壯的泰山區長林慶豐（左二），代表區長們率先接種疫苗。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
AZ疫苗今（12）日起擴大接種的對象，新北市長侯友宜帶領市府團隊前往新北市立聯合醫院三重院區接種疫苗，並鼓勵符合資格者儘快施打；不過，身為地主的三重區長陳奇正卻沒在接種名單內，也引發議論。

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▲新北市長侯友宜帶領市府團隊前往新北市立聯合醫院三重院區接種疫苗，並鼓勵符合資格者儘快施打。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
▲新北市長侯友宜帶領市府團隊前往新北市立聯合醫院三重院區接種疫苗，並鼓勵符合資格者儘快施打。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
 

侯友宜幽默的表示，今日安排身體最強壯的泰山區長林慶豐，代表區長們先接種，其他的局處首長、區長及相關人員，陸續也會安排接種，同時認為記者也應該列入疫苗接種的對象；陳奇正受訪時指出，衛生局有安排接種疫苗的順序，一切配合衛生局的安排。

衛生局長陳潤秋回應，可能是三重區長陳奇正另有公務行程而無法配合，加上泰山區有里長來接種，所以就請泰山區長林慶豐陪同，不過陳奇正可以自行找時間前往中央核可新北市轄內的10家合約醫院接種；另也繼續向中央爭取接種的合約醫院家數，能有現行的10家增加至16家，讓符合接種資格的人，可以更便利的來接種，提高疫苗的接種率。

衛生局說明，新北市第一類施打的對象為「醫事人員」，符合資格人數為57,361人，截至4月12日共接種2,536人，當初僅針對醫院調查意願的人數，有意願人數為6,842人；其次，第二類施打的對象，依中央規範由各機關、單位及各區自行依需求進行提報「防疫人員」，每單位5人，符合資格者為3,821人，未調查接種意願，另新北市目前獲配5,900劑疫苗。

此外，有關中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等對象，4月12日起開放接種疫苗，並依疾管署的規定，各單位有5人可列為地方流行疫情的指揮中心人員，符合資格的名單由各單位自行提報，均已由衛生局送中央完成健保卡身分註記；符合資格者，可逕向新北市合約醫院預約接種，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

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