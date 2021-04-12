三重區長何時接種疫苗？衛生局、區長說法兜不攏

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侯友宜幽默的表示，今日安排身體最強壯的泰山區長林慶豐，代表區長們先接種，其他的局處首長、區長及相關人員，陸續也會安排接種，同時認為記者也應該列入疫苗接種的對象；陳奇正受訪時指出，衛生局有安排接種疫苗的順序，一切配合衛生局的安排。
衛生局長陳潤秋回應，可能是三重區長陳奇正另有公務行程而無法配合，加上泰山區有里長來接種，所以就請泰山區長林慶豐陪同，不過陳奇正可以自行找時間前往中央核可新北市轄內的10家合約醫院接種；另也繼續向中央爭取接種的合約醫院家數，能有現行的10家增加至16家，讓符合接種資格的人，可以更便利的來接種，提高疫苗的接種率。
衛生局說明，新北市第一類施打的對象為「醫事人員」，符合資格人數為57,361人，截至4月12日共接種2,536人，當初僅針對醫院調查意願的人數，有意願人數為6,842人；其次，第二類施打的對象，依中央規範由各機關、單位及各區自行依需求進行提報「防疫人員」，每單位5人，符合資格者為3,821人，未調查接種意願，另新北市目前獲配5,900劑疫苗。
此外，有關中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等對象，4月12日起開放接種疫苗，並依疾管署的規定，各單位有5人可列為地方流行疫情的指揮中心人員，符合資格的名單由各單位自行提報，均已由衛生局送中央完成健保卡身分註記；符合資格者，可逕向新北市合約醫院預約接種，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。