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女兒喊想吃涼麵！父手刀衝好市多買回　「結局」全場心寒

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 23:18:31

涼麵
▲一名爸爸指出，某天女兒向他表明「自己長大了」，希望能獨自吃完一整盒涼麵，愛女心切的他隨即手刀買了涼麵給對方，然而結局卻讓人十分心寒。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名爸爸指出，某天寶貝女兒向他表明「自己長大了」，希望能獨自吃完一整盒涼麵，愛女心切的他隨即買了涼麵給女兒享用，然而結果卻讓他十分崩潰。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示女兒某天說自己長大了，表明想自己吃完一整盒涼麵，愛女心切的他也手刀買了涼麵給對方享用。但過了半小時，女兒突然喊「拔拔我吃完了！」然而一看竟發現女兒只將配料的蝦子和雞絲吃光，「原來，她說是要吃一盒涼麵上的料，算了！我還是拌一拌就吃吧！算一下這盒有90%是我吃的，這樣安慰一點」。

▲原PO指出，女兒只將涼麵的配料蝦和雞絲吃光。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO指出，女兒只將涼麵的配料蝦和雞絲吃光。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一曝光，就引來許多網友笑翻留言，「真棒！怕爸爸餓」、「前世情人你只能問他吃飽了嗎」、「一人一半，感情不會散！！」、「女兒很識貨，知道從貴的先吃」、「真的長大了，腦袋轉的特別快」、「聰明的孩子」、「父親基本上就是清潔盤子的功能」。

但也有人抱持不同看法，直言「雖然很有父愛，但我覺得小孩的家教比較重要......」、「這習慣不好，我會留到給他整盒吃完」、「小孩這樣挑東西吃我會生氣，沒道理自己吃掉料，不喜歡吃的丟給別人，甚至是爸媽！」、「疼孩子之外還是要教育孩子不挑食。」、「雖然很有父愛，但我覺得小孩的家教比較重要......」。（編輯：陳雅雲）

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