電梯「貼保護膜」附加22字超兇公告！網笑翻自首：我也會
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 23:58:32
現代都市人大多住在公寓或大樓，社區之間有什麼事情，往往都會公告在電梯內。就有網友分享在電梯看到的「22字公告」，笑稱「很派（兇）！」公告內容讓大家笑翻，更釣出許多網友自首，高呼「我也會！」
有位網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，分享了自己拍下的電梯內公告，照片中可以看見公告上寫著「人家貼保護膜，你用尖銳物在那戳戳戳，是在戳三X的」。現今很多公共場合的電梯，都會在樓層按鍵上面鋪一層塑膠膜，不僅方便消毒，而且防止消毒液或酒精破壞電路版、避免按鈕面板材質變質。只是保護面板的保護膜本身，卻缺乏保護，往往會被使用者給戳壞，看來讓管理員十分困擾。
超直接公告讓網友笑翻，紛紛留言回覆說，「我喜歡」、「真的，我們大樓也是都被戳個稀爛，每個禮拜都在換」、「電梯奧客遇到煩了」、「我也好想貼一張在我們社區」、「有看過用鑰匙然後覺得門關太慢，一直戳戳戳的」、「夠嗆，我喜歡」、「就說不要再用鑰匙了，管理員氣瘋」。
更有許多網友「自首」，「我都用鑰匙」、「我都戳爆，沒戳怎麼知道你會不會懶得消毒」、「我也是每天戳爆，但是我不用尖銳物」。（編輯：倪浩軒）