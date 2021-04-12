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電梯「貼保護膜」附加22字超兇公告！網笑翻自首：我也會

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 23:58:32

▲中國近日發生一起電梯故障事件，電梯突失重從35樓秒墜落到12樓，所幸裡頭女子冷靜做「1舉動」驚險逃生，並無受傷。（示意圖／取自unsplash）
▲網友在電梯按鍵旁看見22字超兇公告，公告內容讓大家都笑翻，更釣出許多人「自首」。（示意圖／取自unsplash）
現代都市人大多住在公寓或大樓，社區之間有什麼事情，往往都會公告在電梯內。就有網友分享在電梯看到的「22字公告」，笑稱「很派（兇）！」公告內容讓大家笑翻，更釣出許多網友自首，高呼「我也會！」

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有位網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，分享了自己拍下的電梯內公告，照片中可以看見公告上寫著「人家貼保護膜，你用尖銳物在那戳戳戳，是在戳三X的」。現今很多公共場合的電梯，都會在樓層按鍵上面鋪一層塑膠膜，不僅方便消毒，而且防止消毒液或酒精破壞電路版、避免按鈕面板材質變質。只是保護面板的保護膜本身，卻缺乏保護，往往會被使用者給戳壞，看來讓管理員十分困擾。

▲電梯旁的公告內容讓大家笑翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書）
▲電梯旁的公告內容讓大家笑翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書）
超直接公告讓網友笑翻，紛紛留言回覆說，「我喜歡」、「真的，我們大樓也是都被戳個稀爛，每個禮拜都在換」、「電梯奧客遇到煩了」、「我也好想貼一張在我們社區」、「有看過用鑰匙然後覺得門關太慢，一直戳戳戳的」、「夠嗆，我喜歡」、「就說不要再用鑰匙了，管理員氣瘋」。

更有許多網友「自首」，「我都用鑰匙」、「我都戳爆，沒戳怎麼知道你會不會懶得消毒」、「我也是每天戳爆，但是我不用尖銳物」。（編輯：倪浩軒）

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