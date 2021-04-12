逛夜市見「神秘錐子」女冒問號！網狂猜用途 神人解答了
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 23:24:14
你有看過這樣的器具嗎？一名女網友指出，自己在逛夜市時，意外發現一支神秘錐子，當下就讓她好奇心爆發，十分納悶該物的真正用途，因此上網詢問大家。問題一出後，就引發眾多網友討論，其中就有神人跳出來揭開真相。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己逛夜市時看到一支神秘的木柄錐子，尖頭部分還有十分細小的洞，這就讓她好奇發問「以為這是戳戳繡的筆，可是事後發現好像不太一樣，有人知道這是什麼嗎」。
問題一曝光，隨即引起許多網友狂猜用途，「第一眼以為是章魚燒在用的那支」、「我還以為是雞蛋糕用的那個」、「拆線吧，像是要修改衣物拿那個來拆線，也有可能不是」、「煎鳥蛋在用的吧」、「拿來烤紅豆餅的」、「牡蠣殼用的」、「以前美術雕刻會用...但不知道是什麼」。
其中就有內行人解答真相，直言「就穿線器呀，應該是穿皮革用的，學維修針車6年路過～」、「皮鞋穿線用的」、「這個應該打孔跟綁線的錐子」、「縫皮鞋」、「用來拆線或車縫布固定用的錐子而已吧」、「好像我們拿來縫鞋子的針」、「穿線的輔助工具啦」。（編輯：陳雅雲）