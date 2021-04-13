NOW早報／豬肉買「2部位」最內行！怎麼炒都嫩滑好吃

別再買錯了！豬肉挑「2部位」最內行：怎麼炒都嫩滑好吃





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豬肉是我們最常吃到的肉食之一，而豬肉到底該買哪些部位才好吃呢？近日搜狐美食專欄《小楊聊美食》就透露，買「眉毛肉（梅花肉）」與「腰柳肉（里肌肉）」最內行，不僅肉質最鮮嫩，最重要的是，無論怎麼炒，肉質都依然嫩滑好吃。





▲豬肉該買啥部位才好吃？搜狐美食專欄《小楊聊美食》透露，買「這2部位」最內行，不僅肉質最鮮嫩，最重要的是，無論怎麼炒，肉質都依然嫩滑好吃。（圖／NOWnews資料照）

今日天氣／白天各地高溫皆有28度 晚起北台溫降局部雨





今（13）天白天各地大多為多雲到晴，東半部仍有局部短暫陣雨，上午前的降雨偏向於沿海地區，午後則山區、內陸也有機會，而西半部山區午後也有零星短暫陣雨；白天各地舒適溫暖，高溫普遍都有28度，西半部可以來到30至32度，中南部內陸會更高，至於清晨各地低溫約20至23度，西半部日夜溫差大，早出晚歸的朋友請適時增減衣物；晚上鋒面通過及東北季風增強，北台灣氣溫會開始下降，除東半部有局部降雨外，北部地區及中南部山區也陸續會有局部短暫陣雨。





德基蓄水僅剩4.8% 水利署：不會進一步限水





依水利署資料顯示，台中市德基水庫蓄水量持續下降，至11日下午17時為止，僅剩4.79%，水利署表示，預估剩餘天數只有28天。但水利署指出，目前不會有進一步的限水措施。





▲水利署表示，雖說德基水庫蓄水量不到5%，但暫時沒有升級限水措施的打算。（圖／翻攝自水利署官網）

為太魯閣號負責辭意堅決！林佳龍：希望長官成全





昨（12）日才傳出交通部長林佳龍為台鐵408次太魯閣號事故負起責任，辭意堅決，已於周末完成辦公室的打包。林佳龍昨日赴台東慰問傷者和罹難者家屬時，面對媒體的提問，林佳龍表示，「希望長官成全，將盡政治、善後和良心責任。」





▲太魯閣號事故發生後，交通部長林佳龍便提出辭呈，他12日表示，希望長官成全。（圖／記者陳明安攝，2021.04.07）

iPhone「蘋果Logo印歪了」！機率僅億分之一 價值超驚人





現代科技不斷發展，人手一機的情況早已見怪不怪，而近年來智慧型手機市場競爭激烈，不少大牌都紛紛推出最新款手機，吸引消費者注意。然而，近期就有網友在推特上貼出一張照片，只見一支iPhone 11 Pro的背後蘋果Logo打印出現失誤，圖案整個偏向機身右邊，甚至還有向下傾的情況。事實上，iPhone一向以精緻的製造品質聞名，Internal Archive也透露，蘋果在手機出廠前，各大代工廠的品管都會多次確認無瑕疵，因此極少出現失誤，而這支手機的打印出現問題，從機率上來說，應該只有億分之一的可能。





不過，有趣的是，這支稀奇獨特的iPhone 11 Pro，目前售價高達2700美元（約新台幣77000元），比起一支正常的iPhone 11 Pro 512GB原始售價999美元（約新台幣28000元），足足多了將近49000元。





▲從畫面中可看出，機身上的蘋果logo較偏向右邊，且有下傾情況。（圖／翻攝Internal Archive推特）

她買到「2564年到期」的化妝水！內行曝真相：跟產地有關





化妝水是不少人日常會使用到的保養品，不過就有女網友表示，自己買到一罐「2564年」才到期的商品，不禁擔憂買到「未來產品」。然而，畫面曝光後，卻有內行網也揭露其中真相，直指「這化妝水是泰國牌子，因此標示的應該是佛曆，佛曆2561年是2018年」、「佛曆是以釋迦牟尼佛涅槃那年為佛曆元年（西元前544年），公曆是以耶穌出生那年為公曆元年」。





另也有人補充，「就像日本使用年號紀年，韓國目前使用西曆，但之前也是沿用明朝清朝的年號，再之後的檀君紀年以及大韓民國紀年；泰國、柬埔寨、緬甸、斯里蘭卡等佛教國家使用佛曆，越南以前也是年號紀年，現在使用西曆；伊斯蘭教國家使用伊斯蘭曆紀年」。（編輯：許苡晴）



