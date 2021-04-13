ATM領一萬元！男見「亮點」嗨炸裱框 內行驚喊：想收藏
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 07:42:29
許多銀行、超商甚至是捷運站等處，都會設立提款機（ATM），供民眾就近提款、轉帳服務，可說是相當方便。對此，12日一名網友在臉書社團《爆廢1公社》提到，他到提款機領了10張千元大鈔，一看鈔票編號發現「亮點」，開心得捨不得花，貼文曝光引發熱議，網友紛紛瘋喊「想收藏！」
原PO表示，剛才去提款機領1萬元現金，發現10張千元鈔票的號碼非常特別，當下直接套入塑膠套保存起來，笑稱「先留著，等沒錢吃飯了再拿出來花！」畫面中可見，原PO拿到的10張千元鈔票編號獨特，不僅有「00001」，還有「111111」、「222222」、「333333」、「444444」、「555555」、「666666」、「777777」、「888888」、「999999」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「好好喔，想收藏！」「我曾經在ATM領到錯體鈔，可以賣10萬」、「我也有收集一張」、「我真的有收藏到3張，222222、333333、777777」、「我先幫你收起來免得你花掉」。
不過，也有不少網友質疑其真實性，並指出這類型連號或者特殊號碼的鈔票，一出廠就會先被抽起來，「標的吧！這些不會在提款機出現」、「這種不是出廠就會被抽掉了？」「信你才怪」。（編輯：賴詠璿）