青花菜也有「絕配神物」！老饕曝吃不膩煮法：一吃停不下

常見的花椰菜有青花椰與白花椰，除了富含維生素A 、B 、B2 、C外，還具有蛋白質、脂肪、碳水化合物、碘、鈣、磷、鐵、β胡蘿蔔素等營養，深受不少人喜愛。許多人都會將青花椰「汆燙」直接吃，不過你知道嗎？其實青花椰也有「絕配神物」，搜狐美食專欄《小楊聊美食》近日就傳授了吃不膩煮法，不僅烹飪方法簡單，口感也很不錯，讓人一吃停不下。

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《小楊聊美食》指出，青色花椰菜因含植物性荷爾蒙，女性食用很有幫助，其中富含的蘿蔔硫素，更被認為是有助身體健康的重要成分。她便分享了一道征服無數吃貨的簡單美味，那就是「花椰菜炒肉片」，烹飪方法雖然平凡，卻能香氣四溢，讓人回味無窮，百吃不膩，一口接一口！

▲搜狐美食專欄《小楊聊美食》分享青花椰菜的「絕配神物」，並傳授了吃不膩煮法，不僅烹飪方法簡單，口感也很不錯，讓人一吃停不下。（圖／取自pixabay）

《小楊聊美食》表示，這道料理非常簡單又家常，食材部分只需準備青花椰和豬肉片，也可依個人喜好加入紅蘿蔔或木耳等配料，讓色香味俱全。她便分享了烹飪步驟，主要有４：1.炒鍋中放油，油熱放入肉片，炒至變色，接著撈出。2.鍋中留底油，放入蔥薑蒜。3.小炒一會兒，放入炒好的肉片，加入鹽及少量水，小火燜煮一下。4.待湯汁變少，青花椰煮熟後放入味精炒勻即可。另外，喜歡吃辣的朋友，也可自行加入辣椒拌炒。（編輯：許苡晴）